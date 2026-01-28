Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым
Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что рассматривает для себя возможность переезда в Крым и не исключает, что в... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что рассматривает для себя возможность переезда в Крым и не исключает, что в перспективе полуостров может заинтересовать и других выходцев из европейских стран. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.Он уточнил, что впервые побывал на полуострове в 2020 году, затем приезжал сюда в 2021-м, а последний визит состоялся за несколько недель до интервью РИА Новости.Говоря о своих впечатлениях, он отметил природную привлекательность Крыма и выразил уверенность, что после завершения конфликта интерес к региону резко возрастет, в том числе со стороны инвесторов.Ранее сообщалось, что целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.
Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым

Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым

10:30 28.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что рассматривает для себя возможность переезда в Крым и не исключает, что в перспективе полуостров может заинтересовать и других выходцев из европейских стран. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
"В Европе – в Германии, во Франции, в Нидерландах – много недовольных фермеров. Если власти России хотят их привлечь, могли бы дать им возможность покупать землю, открывать свое дело. Думаю, это пошло бы на пользу и России, и крымчанам. В Германии многие фермеры настолько разочарованы политикой ЕС, что говорят о желании переехать. И я знаю, что они не боятся переехать в РФ. Так что в будущем возможна волна миграции из Европы, и я хочу быть в ней, потому что мне Крым нравится", – отметил Нимайер.
Он уточнил, что впервые побывал на полуострове в 2020 году, затем приезжал сюда в 2021-м, а последний визит состоялся за несколько недель до интервью РИА Новости.
Говоря о своих впечатлениях, он отметил природную привлекательность Крыма и выразил уверенность, что после завершения конфликта интерес к региону резко возрастет, в том числе со стороны инвесторов.
"В Сочи тоже хорошо, но там уже многое построено, а в Крыму еще есть пространство для освоения", – заключил немецкий политик.
Ранее сообщалось, что целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.
