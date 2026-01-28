https://crimea.ria.ru/20260128/nemetskiy-politik-zayavil-o-zhelanii-pereekhat-v-krym-1152743540.html

Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что рассматривает для себя возможность переезда в Крым и не исключает, что в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что рассматривает для себя возможность переезда в Крым и не исключает, что в перспективе полуостров может заинтересовать и других выходцев из европейских стран. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.Он уточнил, что впервые побывал на полуострове в 2020 году, затем приезжал сюда в 2021-м, а последний визит состоялся за несколько недель до интервью РИА Новости.Говоря о своих впечатлениях, он отметил природную привлекательность Крыма и выразил уверенность, что после завершения конфликта интерес к региону резко возрастет, в том числе со стороны инвесторов.Ранее сообщалось, что целевые показатели госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя за 2025 год достигнуты. На реализацию программы в текущем году планируется направить порядка 93 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова "Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме "В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову

