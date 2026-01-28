Рейтинг@Mail.ru
Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
Российские военные ударили по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T12:11
2026-01-28T12:13
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Также поражены база горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия

Российские военные нанесли удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия

12:11 28.01.2026 (обновлено: 12:13 28.01.2026)
 
© Министерство обороны РФ
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.
Также поражены база горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.
Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУМинистерство обороны РФНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
