Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия

Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия

Российские военные ударили по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T12:11

2026-01-28T12:11

2026-01-28T12:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Также поражены база горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон)