Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
Российские военные ударили по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом в среду сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T12:11
2026-01-28T12:11
2026-01-28T12:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Российские военные ударили по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.Также поражены база горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.
12:11 28.01.2026 (обновлено: 12:13 28.01.2026)