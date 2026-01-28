https://crimea.ria.ru/20260128/nad-sevastopolem-rabotaet-pvo-1152739575.html
Над Севастополем работает ПВО
Военные отражают воздушную атаку на Севастополь - силы ПВО сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T08:09
2026-01-28T08:09
2026-01-28T08:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Военные отражают воздушную атаку на Севастополь - силы ПВО сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе в ночь на среду сирены воздушной тревоги звучали пять часов - с полуночи до 5.34. Спустя два часа в регионе снова объявили тревогу. Крымский мост был закрыт для проезда семь часов.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, добавил Развожаев.Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:09 28.01.2026 (обновлено: 08:26 28.01.2026)