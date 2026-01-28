https://crimea.ria.ru/20260128/nad-krymom-otrazhena-massirovannaya-ataka-vsu-1152738848.html
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
Новая массированная воздушная атака на Крым отражена силами ПВО в ночь на среду. Беспилотники ВСУ сбивали над самим полуостровом, а также Черным и Азовским... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T07:21
2026-01-28T07:21
2026-01-28T07:30
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
крым
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0f9d49e82e28743b020ac9f49a4a445d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Новая массированная воздушная атака на Крым отражена силами ПВО в ночь на среду. Беспилотники ВСУ сбивали над самим полуостровом, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за ночь над регионами России сбили 75 БПЛА. 24 из них – над Краснодарским краем, пять – над Белгородской, четыре – над Астраханской, три – над Курской, по два – над Воронежской и Брянской областями, по одному над Ростовской, Тамбовской Волгоградской областями, добавили в оборонном ведомстве.Крымский мост закрыт для проезда транспорта всю ночь, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.В Краснодарском крае дроны ВСУ повредили четыре жилых дома в Северском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_0067420721faba8de066a46acfdc6d50.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, крым, атаки всу на крым
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
Над Крымом и Черным морем силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников
07:21 28.01.2026 (обновлено: 07:30 28.01.2026)