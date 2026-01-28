https://crimea.ria.ru/20260128/nad-krymom-otrazhena-massirovannaya-ataka-vsu-1152738848.html

Над Крымом отражена массированная атака ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Новая массированная воздушная атака на Крым отражена силами ПВО в ночь на среду. Беспилотники ВСУ сбивали над самим полуостровом, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за ночь над регионами России сбили 75 БПЛА. 24 из них – над Краснодарским краем, пять – над Белгородской, четыре – над Астраханской, три – над Курской, по два – над Воронежской и Брянской областями, по одному над Ростовской, Тамбовской Волгоградской областями, добавили в оборонном ведомстве.Крымский мост закрыт для проезда транспорта всю ночь, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.В Краснодарском крае дроны ВСУ повредили четыре жилых дома в Северском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

