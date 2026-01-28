Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/nad-krymom-otrazhena-massirovannaya-ataka-vsu-1152738848.html
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
Новая массированная воздушная атака на Крым отражена силами ПВО в ночь на среду. Беспилотники ВСУ сбивали над самим полуостровом, а также Черным и Азовским... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T07:21
2026-01-28T07:30
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
крым
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0f9d49e82e28743b020ac9f49a4a445d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Новая массированная воздушная атака на Крым отражена силами ПВО в ночь на среду. Беспилотники ВСУ сбивали над самим полуостровом, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за ночь над регионами России сбили 75 БПЛА. 24 из них – над Краснодарским краем, пять – над Белгородской, четыре – над Астраханской, три – над Курской, по два – над Воронежской и Брянской областями, по одному над Ростовской, Тамбовской Волгоградской областями, добавили в оборонном ведомстве.Крымский мост закрыт для проезда транспорта всю ночь, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.В Краснодарском крае дроны ВСУ повредили четыре жилых дома в Северском районе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_0067420721faba8de066a46acfdc6d50.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, крым, атаки всу на крым
Над Крымом отражена массированная атака ВСУ

Над Крымом и Черным морем силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников

07:21 28.01.2026 (обновлено: 07:30 28.01.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Новая массированная воздушная атака на Крым отражена силами ПВО в ночь на среду. Беспилотники ВСУ сбивали над самим полуостровом, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 беспилотника самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три БПЛА – над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
Всего за ночь над регионами России сбили 75 БПЛА. 24 из них – над Краснодарским краем, пять – над Белгородской, четыре – над Астраханской, три – над Курской, по два – над Воронежской и Брянской областями, по одному над Ростовской, Тамбовской Волгоградской областями, добавили в оборонном ведомстве.
Крымский мост закрыт для проезда транспорта всю ночь, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.
В Краснодарском крае дроны ВСУ повредили четыре жилых дома в Северском районе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУКрымАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
08:18В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
08:09Над Севастополем работает ПВО
08:07Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
07:58Воздушная тревога объявлена в Севастополе
07:52В Севастополе остановили морской транспорт
07:37Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды
07:33Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
07:21Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
06:56Крымский мост закрыт семь часов
06:40"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
06:10В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму
05:47Атака ВСУ на Кубань – что известно
05:35Воздушная тревога отменена: в Севастополе всю ночь звучали сирены
00:01Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
Лента новостейМолния