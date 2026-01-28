Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработало ПВО - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Над Крымом отработало ПВО
Над Крымом отработало ПВО - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Над Крымом отработало ПВО
Над Крымом сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Массированная атака беспилотников на Крым и СевастопольНочью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.
новости, министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)
Над Крымом отработало ПВО

Над Крымом отработало ПВО

21:10 28.01.2026 (обновлено: 21:12 28.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
"С 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Белгородской области, один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Массированная атака беспилотников на Крым и Севастополь

Ночью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.
В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.
Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.
Вражеский беспилотник, упавший в садоводческом товариществе, обезвредили в Севастополе
19:10
В Севастополе обезвредили упавший беспилотник
 
