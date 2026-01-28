https://crimea.ria.ru/20260128/nad-krymom-otrabotalo-pvo-1152765999.html

Над Крымом отработало ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.Массированная атака беспилотников на Крым и СевастопольНочью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

