Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России, из них 40 - над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее сообщалось, что в минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались ударить дронами по Севастополю. В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 БПЛА. При атаке ранен сотрудник центра имени Ревякина, зафиксировано падение обломков в разных районах города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Севастополь - что известноНад Севастополем работает ПВО Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда

