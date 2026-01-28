https://crimea.ria.ru/20260128/nad-krymom-i-chernym-morem-sbity-40-bespilotnikov-vsu-1152748542.html
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России, из них 40 - над Крымом и Черным морем. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T13:25
2026-01-28T13:25
2026-01-28T13:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России, из них 40 - над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее сообщалось, что в минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались ударить дронами по Севастополю. В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 БПЛА. При атаке ранен сотрудник центра имени Ревякина, зафиксировано падение обломков в разных районах города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Севастополь - что известноНад Севастополем работает ПВО Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили 40 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем - Минобороны
13:25 28.01.2026 (обновлено: 13:31 28.01.2026)