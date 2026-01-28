Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260128/nad-krymom-i-chernym-morem-sbity-40-bespilotnikov-vsu-1152748542.html
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России, из них 40 - над Крымом и Черным морем. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T13:25
2026-01-28T13:31
срочные новости крыма
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
черное море
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142112230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c80f605b43fd319841ae817a850409d3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России, из них 40 - над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее сообщалось, что в минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались ударить дронами по Севастополю. В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 БПЛА. При атаке ранен сотрудник центра имени Ревякина, зафиксировано падение обломков в разных районах города.
черное море
срочные новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, черное море, министерство обороны рф
Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили 40 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем - Минобороны

13:25 28.01.2026 (обновлено: 13:31 28.01.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО сбили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией России, из них 40 - над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Двадцать восьмого января с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 – над территорией Республики Крым, 12 – над акваторией Черного моря и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что в минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались ударить дронами по Севастополю. В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 БПЛА. При атаке ранен сотрудник центра имени Ревякина, зафиксировано падение обломков в разных районах города.
Срочные новости КрымаПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымЧерное мореМинистерство обороны РФ
 
Лента новостейМолния