На Украине предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с ВНЖ
2026-01-28T19:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На Украине предлагают принудительно мобилизовывать иностранцев призывного возраста, которые имеют ВНЖ. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.По его словам, в стране проживают около 100-150 тысяч таких нерезидентов.Ранее сообщалось, что Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд.Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
