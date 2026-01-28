Рейтинг@Mail.ru
На Украине предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с ВНЖ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/na-ukraine-predlagayut-prinuditelno-mobilizovat-inostrantsev-s-vnzh-1152761187.html
На Украине предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с ВНЖ
На Украине предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с ВНЖ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
На Украине предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с ВНЖ
На Украине предлагают принудительно мобилизовывать иностранцев призывного возраста, которые имеют ВНЖ. Об этом заявил командир разведывательного подразделения... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T19:52
2026-01-28T19:52
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133842677_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_d5d8a4c657dd8d592dacde26fbead667.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На Украине предлагают принудительно мобилизовывать иностранцев призывного возраста, которые имеют ВНЖ. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.По его словам, в стране проживают около 100-150 тысяч таких нерезидентов.Ранее сообщалось, что Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд.Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133842677_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_61750fae135be271bb8b231427bbbcf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости, общество, мобилизация на украине
На Украине предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с ВНЖ

На Украине хотят принудительно отправить иностранцев на фронт

19:52 28.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На Украине предлагают принудительно мобилизовывать иностранцев призывного возраста, которые имеют ВНЖ. Об этом заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.
"Предложил Генштабу на базе штурмовых войск всем нерезидентам Украины, имеющим ВНЖ принудительно проходить службу в армии по контракту, пол года", – сказал Ярославский.
По его словам, в стране проживают около 100-150 тысяч таких нерезидентов.
Ранее сообщалось, что Украину за шесть месяцев покинули 500 тысяч молодых людей до 23 лет, которым сняли запрет на выезд.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбществоМобилизация на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Над Крымом отработало ПВО
21:07Два браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в Сиваше
20:48Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма
20:33Чернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал"
20:28В провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму
20:12Ребенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму
20:03Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером
19:52На Украине предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с ВНЖ
19:30Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – Рубио
19:10В Севастополе обезвредили упавший беспилотник
18:44В Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов
18:22Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути
18:0784-я годовщина образования Крымского фронта: как это было
17:48На Украине ограничили движение поездов
17:36В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля
17:22"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения
17:11К Земле пришел поток солнечного ветра - возможны магнитные бури и сияния
16:57Путин проводит встречу с сирийским лидером
16:45В Севастополе громко по всему побережью
16:36Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму
Лента новостейМолния