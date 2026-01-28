https://crimea.ria.ru/20260128/na-ukraine-ogranichili-dvizhenie-poezdov-1152759336.html
На Украине ограничили движение поездов
На Украине ограничили движение поездов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
На Украине ограничили движение поездов
Власти Украины ограничили движение поездов в Харьковской области и ввели особый режим движения пассажирских составов в прифронтовых регионах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Украины ограничили движение поездов в Харьковской области и ввели особый режим движения пассажирских составов в прифронтовых регионах. Об этом сообщает компания "Укрзализныця" (Украинская железная дорога).Кроме того, в прифронтовых регионах страны возможны внеплановые остановки поездов, из-за чего там вводится особый режим движения. В частности, это касается Харьковской и Сумской областей, а также подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.Также некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками.В компании отметили, что ограничения связаны с атаками на железнодорожную инфраструктуру.
17:48 28.01.2026 (обновлено: 18:43 28.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Украины ограничили движение поездов в Харьковской области и ввели особый режим движения пассажирских составов в прифронтовых регионах. Об этом сообщает компания "Укрзализныця" (Украинская железная дорога).
"Ряд сообщений, в частности в Харьковской области, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения", – информирует Telegram-канал компании.
Кроме того, в прифронтовых регионах страны возможны внеплановые остановки поездов, из-за чего там вводится особый режим движения. В частности, это касается Харьковской и Сумской областей, а также подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.
Также некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками.
В компании отметили, что ограничения связаны с атаками на железнодорожную инфраструктуру.
