На Украине ограничили движение поездов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
На Украине ограничили движение поездов
На Украине ограничили движение поездов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
На Украине ограничили движение поездов
Власти Украины ограничили движение поездов в Харьковской области и ввели особый режим движения пассажирских составов в прифронтовых регионах. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Украины ограничили движение поездов в Харьковской области и ввели особый режим движения пассажирских составов в прифронтовых регионах. Об этом сообщает компания "Укрзализныця" (Украинская железная дорога).Кроме того, в прифронтовых регионах страны возможны внеплановые остановки поездов, из-за чего там вводится особый режим движения. В частности, это касается Харьковской и Сумской областей, а также подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.Также некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками.В компании отметили, что ограничения связаны с атаками на железнодорожную инфраструктуру.
На Украине ограничили движение поездов

На Украине ввели ряд ограничений движения пассажирских поездов

17:48 28.01.2026 (обновлено: 18:43 28.01.2026)
 
© Украинские железные дорогиПоезд на Украине
Поезд на Украине
© Украинские железные дороги
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Власти Украины ограничили движение поездов в Харьковской области и ввели особый режим движения пассажирских составов в прифронтовых регионах. Об этом сообщает компания "Укрзализныця" (Украинская железная дорога).

"Ряд сообщений, в частности в Харьковской области, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения", – информирует Telegram-канал компании.

Кроме того, в прифронтовых регионах страны возможны внеплановые остановки поездов, из-за чего там вводится особый режим движения. В частности, это касается Харьковской и Сумской областей, а также подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.
Также некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками.
В компании отметили, что ограничения связаны с атаками на железнодорожную инфраструктуру.
