https://crimea.ria.ru/20260128/na-plyazhe-v-sevastopole-otkopali-utonuvshie-posle-shtorma-ukrytiya-1152747084.html
На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия
На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия - РИА Новости Крым, 28.01.2026
На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия
Бетонные укрытия на пляже в селе Орловка под Севастополем, занесенные песком после штормов, вытащили и расчистили. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T12:42
2026-01-28T12:42
2026-01-28T12:42
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
шторм
укрытия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152746580_42:0:830:443_1920x0_80_0_0_6df5e336512279e9ecf53371cbb60828.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Бетонные укрытия на пляже в селе Орловка под Севастополем, занесенные песком после штормов, вытащили и расчистили. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, всего на территории города находятся восемь укрытий. Теперь их переместят подальше от береговой линии.Без внимания не останутся и остальные 570 убежищ, установленных по всему городу. Развожаев поручил проверить состояние каждого и привести в порядок те, что нуждаются в ремонте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152746580_141:0:732:443_1920x0_80_0_0_4a9657029a653ab607044673e584ba6a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, шторм, укрытия
На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия
На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" в песке после шторма бетонные укрытия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Бетонные укрытия на пляже в селе Орловка под Севастополем, занесенные песком после штормов, вытащили и расчистили. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Из-за сильных штормов несколько укрытий оказались подмыты волнами и ушли глубоко в песок. Специалисты дождались подходящей погоды для начала работ. Предварительно экскаваторами и вручную расчистили песок возле и внутри укрытий, а затем уже при помощи крана достали конструкции", – рассказал глава города.
По его словам, всего на территории города находятся восемь укрытий. Теперь их переместят подальше от береговой линии.
Без внимания не останутся и остальные 570 убежищ, установленных по всему городу. Развожаев поручил проверить состояние каждого и привести в порядок те, что нуждаются в ремонте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.