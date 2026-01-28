https://crimea.ria.ru/20260128/na-plyazhe-v-sevastopole-otkopali-utonuvshie-posle-shtorma-ukrytiya-1152747084.html

На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия

28.01.2026

На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия

Бетонные укрытия на пляже в селе Орловка под Севастополем, занесенные песком после штормов, вытащили и расчистили. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Бетонные укрытия на пляже в селе Орловка под Севастополем, занесенные песком после штормов, вытащили и расчистили. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, всего на территории города находятся восемь укрытий. Теперь их переместят подальше от береговой линии.Без внимания не останутся и остальные 570 убежищ, установленных по всему городу. Развожаев поручил проверить состояние каждого и привести в порядок те, что нуждаются в ремонте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

