На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
75-летняя туристка погибла во время туристической поездки по замерзшему озеру Байкал. О происшествии сообщили в прокуратуре Иркутской области. РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 75-летняя туристка погибла во время туристической поездки по замерзшему озеру Байкал. О происшествии сообщили в прокуратуре Иркутской области.ДТП произошло в среду в местности Маломорец. По данным надзорного ведомства, на льду опрокинулся на крышу УАЗ, в результате 75-летняя туристка, которая находилась в салоне авто, погибла на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и оказания услуг, добавили в прокуратуре.
На Байкале 75-летняя туристка погибла при опрокидывании УАЗа на льду
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 75-летняя туристка погибла во время туристической поездки по замерзшему озеру Байкал. О происшествии сообщили в прокуратуре Иркутской области.
ДТП произошло в среду в местности Маломорец. По данным надзорного ведомства, на льду опрокинулся на крышу УАЗ, в результате 75-летняя туристка, которая находилась в салоне авто, погибла на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Прокуратура Ольхонского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) после происшествия, повлекшего гибель 75-летней туристки, оценит законность принятых следователями решений", - сказано в сообщении.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и оказания услуг, добавили в прокуратуре.
