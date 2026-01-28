https://crimea.ria.ru/20260128/na-baykale-oprokinulsya-uaz--pogibla-turistka-1152740584.html

На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка

На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка - РИА Новости Крым, 28.01.2026

На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка

75-летняя туристка погибла во время туристической поездки по замерзшему озеру Байкал. О происшествии сообщили в прокуратуре Иркутской области. РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T08:53

2026-01-28T08:53

2026-01-28T08:53

иркутская область

происшествия

дтп

байкал

новости

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1c/1152740470_0:144:1280:864_1920x0_80_0_0_6f54ecdbe443bfc3d137f5ac6971308c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 75-летняя туристка погибла во время туристической поездки по замерзшему озеру Байкал. О происшествии сообщили в прокуратуре Иркутской области.ДТП произошло в среду в местности Маломорец. По данным надзорного ведомства, на льду опрокинулся на крышу УАЗ, в результате 75-летняя туристка, которая находилась в салоне авто, погибла на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и оказания услуг, добавили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутская область

байкал

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, происшествия, дтп, байкал, новости, уголовный кодекс