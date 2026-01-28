https://crimea.ria.ru/20260128/mestami-tuman-i-do-14-pogoda-v-krymu-v-sredu-1152649302.html

Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду

Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду

В среду погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T00:01

2026-01-28T00:01

2026-01-28T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141768977_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9910039be4932461edbe8205572884a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем от +8 до +13.В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+5, днем +7...+9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260127/koronalnaya-dyra-ukhudshit-kosmicheskuyu-pogodu-na-zemle-1152712123.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр