Рейтинг@Mail.ru
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/mestami-tuman-i-do-14-pogoda-v-krymu-v-sredu-1152649302.html
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
В среду погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T00:01
2026-01-28T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141768977_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9910039be4932461edbe8205572884a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем от +8 до +13.В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+5, днем +7...+9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260127/koronalnaya-dyra-ukhudshit-kosmicheskuyu-pogodu-na-zemle-1152712123.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141768977_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f68dec039919d59a38c04a2fc136b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +14 градусов и местами туман

00:01 28.01.2026
 
© РИА Новости КрымТуман
Туман - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2… +7 градусов, в северных районах около нуля, днем +9…+14 градусов, в горах +4…+8", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем от +8 до +13.
В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+5, днем +7...+9 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Вчера, 10:45
Корональная дыра ухудшит космическую погоду на Земле
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
22:37В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
22:21Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
22:03Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – МИД Украины
21:55Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
21:44Крымский мост открыт
21:35Почему туристы возвращаются в Крым
21:14Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
21:02Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:55Центр Ялты разгрузят от транспорта
20:37В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
20:2311 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
20:11Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
19:56В какие села Крыма в 2026 году придет газ
19:39Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
19:22Украинские беспилотники атакуют Кубань
19:10В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
Лента новостейМолния