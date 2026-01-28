https://crimea.ria.ru/20260128/mestami-tuman-i-do-14-pogoda-v-krymu-v-sredu-1152649302.html
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
В среду погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский...
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем от +8 до +13.В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+5, днем +7...+9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду до +14 градусов и местами туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В среду погода Крыма будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2… +7 градусов, в северных районах около нуля, днем +9…+14 градусов, в горах +4…+8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +12...+14 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов, днем от +8 до +13.
В Евпатории переменная облачность, временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +3...+5, днем +7...+9 градусов.
