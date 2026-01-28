Рейтинг@Mail.ru
Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
Мошенники пишут феодосийским бизнесменам от имени главы администрации города. Об этом сообщил сам Владимир Ким в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Мошенники пишут феодосийским бизнесменам от имени главы администрации города. Об этом сообщил сам Владимир Ким в своем Telegram-канале.Он рекомендовал быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. В июле также о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.Ранее мошенники создали дубликаты аккаунтов главы администрации Феодосии Владимира Кима и его заместителей, с помощью которых пытались обмануть горожан. До этого аферисты сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова.
крым, феодосия, владимир ким, фейк, общество, цифровая безопасность, новости крыма
Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени

Мошенники отправляют фейковые сообщения от имени главы администрации Феодосии

11:21 28.01.2026
 
Наручники
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Мошенники пишут феодосийским бизнесменам от имени главы администрации города. Об этом сообщил сам Владимир Ким в своем Telegram-канале.

"Внимание! Мошенники создали дубликат моего аккаунта в Telegram. Они пишут и звонят от моего имени предпринимателям, а также сотрудникам служб и организаций округа, обращаясь с различными просьбами", – рассказал глава Феодосии.

Он рекомендовал быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.
Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. В июле также о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.
Ранее мошенники создали дубликаты аккаунтов главы администрации Феодосии Владимира Кима и его заместителей, с помощью которых пытались обмануть горожан. До этого аферисты сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова.
