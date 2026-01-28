https://crimea.ria.ru/20260128/mer-feodosii-predupredil-o-feykovykh-soobscheniyakh-ot-svoego-imeni-1152745553.html
Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Мэр Феодосии предупредил о фейковых сообщениях от своего имени
Мошенники пишут феодосийским бизнесменам от имени главы администрации города. Об этом сообщил сам Владимир Ким в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Мошенники пишут феодосийским бизнесменам от имени главы администрации города. Об этом сообщил сам Владимир Ким в своем Telegram-канале.Он рекомендовал быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. В июле также о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.Ранее мошенники создали дубликаты аккаунтов главы администрации Феодосии Владимира Кима и его заместителей, с помощью которых пытались обмануть горожан. До этого аферисты сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит топлива в Херсонской области – фейкВзлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
