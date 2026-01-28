Летучие лисицы несут смерть: что известно о загадочном вирусе Нипах

https://crimea.ria.ru/20260128/letuchie-lisitsy-nesut-smert-chto-izvestno-o-zagadochnom-viruse-nipakh-1152751542.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Оснований ожидать эпидемию вируса Нипах в настоящее время нет, так как в России нет нужных для заболевания экологических и эпидемиологических условий. Об этом сообщил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Такого же мнения придерживается и академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он рассказал РИА Новости Крым, что впервые о вирусе Нипах заговорили в 1998 году. С тех пор случаи заражения фиксируются почти ежегодно, однако их число остается ограниченным."В этом году около 300 случаев было зарегистрировано. Но все они там, где вирус живет: в Юго-Восточной Азии, Австралии и так далее", – уточнил эксперт.По его словам, основной путь передачи вируса – алиментарный, то есть через пищу, в частности, фрукты. При этом заболевание протекает тяжело и сопровождается поражением центральной нервной системы, включая энцефалит. Также вирус может затрагивать верхние дыхательные пути, однако подтвержденных данных о воздушно-капельном пути передачи пока нет.Онищенко подчеркнул, что на сегодняшний день случаев распространения Нипаха в Европу или на другие континенты зафиксировано не было. По имеющимся данным, пандемический потенциал вируса оценивается как низкий.Вакцины против вируса Нипах на данный момент не существует, однако ее разработка возможна. А инкубационный период заболевания пока точно не установлен из-за недостаточного числа наблюдений. Такой низкий уровень сведений, по словам академика, связан с тем, что болезнь распространена в странах, где невысокий уровень здравоохранения.В заключение Онищенко подчеркнул, что говорить о возможной мутации вируса и его переходе к активному воздушно-капельному распространению преждевременно. На сегодняшний день данных, которые указывали бы на такую угрозу, нет.Ранее на юге Индии также был обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗВ Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола

