https://crimea.ria.ru/20260128/kto-iz-rossiyskikh-sportsmenov-poedet-na-olimpiyskie-igry-2026-1152755152.html

Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026

Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026 - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026

Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных... РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T16:22

2026-01-28T16:22

2026-01-28T16:22

олимпийские игры

италия

россия

спорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/37/1113033741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24ded53f5511b09c4cb5cd704cab158c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России.Приглашения получили:– фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;– лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;– ски-альпинист Никита Филиппов;– шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;– конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;– саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;– горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

италия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, италия, россия, спорт, новости