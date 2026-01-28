Рейтинг@Mail.ru
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026 - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/kto-iz-rossiyskikh-sportsmenov-poedet-na-olimpiyskie-igry-2026-1152755152.html
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026 - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026
Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T16:22
2026-01-28T16:22
олимпийские игры
италия
россия
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/37/1113033741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24ded53f5511b09c4cb5cd704cab158c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России.Приглашения получили:– фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;– лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;– ски-альпинист Никита Филиппов;– шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;– конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;– саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;– горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
италия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/37/1113033741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_188a3a1db261bd1daab48e53e0b22bad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олимпийские игры, италия, россия, спорт, новости
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026

От России на Олимпиаду в Италии поедут 13 спортсменов

16:22 28.01.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России.

"13 российских спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии, официально допущены до участия в Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо!" – говорится в сообщении.

Приглашения получили:
– фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
– лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
– ски-альпинист Никита Филиппов;
– шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
– конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
– саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
– горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Олимпийские игрыИталияРоссияСпортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля
17:22"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения
17:11К Земле пришел поток солнечного ветра - возможны магнитные бури и сияния
16:57Путин проводит встречу с сирийским лидером
16:45В Севастополе громко по всему побережью
16:36Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму
16:28Цены в Крыму в декабре выросли меньше среднероссийского показателя
16:22Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026
16:08Путин установил День военной полиции 8 февраля
16:00Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России
15:51Трамп заявил о готовности атаковать Иран
15:41Шесть крымских поездов "Таврия" еще задерживаются в пути
15:34Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского
15:22Летучие лисицы несут смерть: что известно о загадочном вирусе Нипах
15:06Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов
14:23В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году
14:18Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
14:12Блэкаут на Украине: обесточены 13 областей
13:58Буря со снегом и морозами надвигается на Крым
13:30Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
Лента новостейМолния