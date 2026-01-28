https://crimea.ria.ru/20260128/kto-iz-rossiyskikh-sportsmenov-poedet-na-olimpiyskie-igry-2026-1152755152.html
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026 - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026
Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T16:22
2026-01-28T16:22
2026-01-28T16:22
олимпийские игры
италия
россия
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/37/1113033741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_24ded53f5511b09c4cb5cd704cab158c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России.Приглашения получили:– фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;– лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;– ски-альпинист Никита Филиппов;– шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;– конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;– саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;– горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
италия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111303/37/1113033741_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_188a3a1db261bd1daab48e53e0b22bad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, италия, россия, спорт, новости
Кто из российских спортсменов поедет на Олимпийские игры-2026
От России на Олимпиаду в Италии поедут 13 спортсменов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России.
"13 российских спортсменов, завоевавших олимпийские лицензии, официально допущены до участия в Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо!" – говорится в сообщении.
– фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян;
– лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева;
– ски-альпинист Никита Филиппов;
– шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова;
– конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова;
– саночники Дарья Олесик и Павел Репилов;
– горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.