Крымский мост закрыт семь часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Крымский мост закрыт семь часов
Крымский мост закрыт семь часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Крымский мост закрыт семь часов
На Крымском мосту всю ночь действует ограничение на проезд транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 28.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту всю ночь действует ограничение на проезд транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Запрет был введет в 00:14 и действует уже порядка семи часов.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Новости
Крымский мост закрыт семь часов

Крымский мост закрыт семь часов

06:56 28.01.2026 (обновлено: 07:01 28.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту всю ночь действует ограничение на проезд транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Запрет был введет в 00:14 и действует уже порядка семи часов.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто," – сказано в сообщении с данными на 00:14.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
