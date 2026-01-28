https://crimea.ria.ru/20260128/krymskiy-most-seychas-obstanovka-v-sredu-vecherom-1152763688.html

Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером

Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером

Крымский мост работает в штатном режиме. Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив очередей нет. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Перекрытие Крымского моста в ночь на среду и задержка поездовВ среду ночью Крымский мост был перекрыт в течение семи часов. Движение было ограничено с полуночи и возобновлено в 7:33.Вследствие продолжительного перекрытия ряд поездов сообщением с Крымом задержались в пути на 3-7 часов. Первоначально речь шла о 12 составах.По состоянию на 15:00 в пути задерживались уже шесть поездов, а на 18:00 – пять поездов. В их числе №068 Симферополь – Москва, №328 Симферополь – Кисловодск, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, №196 Симферополь – Москва, №092 Севастополь – Москва. Время задержки – от 3 до 5,5 часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

