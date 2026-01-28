Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером
Крымский мост сейчас – проезд свободен с двух сторон
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 20 часов.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Перекрытие Крымского моста в ночь на среду и задержка поездов
В среду ночью Крымский мост был перекрыт в течение семи часов. Движение было ограничено с полуночи и возобновлено в 7:33.
Вследствие продолжительного перекрытия ряд поездов сообщением с Крымом задержались в пути на 3-7 часов. Первоначально речь шла о 12 составах.
По состоянию на 15:00 в пути задерживались уже шесть поездов, а на 18:00 – пять поездов. В их числе №068 Симферополь – Москва, №328 Симферополь – Кисловодск, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, №196 Симферополь – Москва, №092 Севастополь – Москва. Время задержки – от 3 до 5,5 часов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.