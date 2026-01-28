Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером
Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером
Крымский мост работает в штатном режиме. Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив очередей нет. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Перекрытие Крымского моста в ночь на среду и задержка поездовВ среду ночью Крымский мост был перекрыт в течение семи часов. Движение было ограничено с полуночи и возобновлено в 7:33.Вследствие продолжительного перекрытия ряд поездов сообщением с Крымом задержались в пути на 3-7 часов. Первоначально речь шла о 12 составах.По состоянию на 15:00 в пути задерживались уже шесть поездов, а на 18:00 – пять поездов. В их числе №068 Симферополь – Москва, №328 Симферополь – Кисловодск, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, №196 Симферополь – Москва, №092 Севастополь – Москва. Время задержки – от 3 до 5,5 часов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером

20:03 28.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме. Вечером в среду перед досмотровыми пунктами у транспортного перехода через Керченский пролив очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 20 часов.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

Перекрытие Крымского моста в ночь на среду и задержка поездов

В среду ночью Крымский мост был перекрыт в течение семи часов. Движение было ограничено с полуночи и возобновлено в 7:33.
Вследствие продолжительного перекрытия ряд поездов сообщением с Крымом задержались в пути на 3-7 часов. Первоначально речь шла о 12 составах.
По состоянию на 15:00 в пути задерживались уже шесть поездов, а на 18:00 – пять поездов. В их числе №068 Симферополь – Москва, №328 Симферополь – Кисловодск, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, №196 Симферополь – Москва, №092 Севастополь – Москва. Время задержки – от 3 до 5,5 часов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах Крыма
 
