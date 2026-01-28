Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
После семичасовой приостановки движения транспорта по Крымскому мосту перед пунктами досмотра скопилось 500 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. После семичасовой приостановки движения транспорта по Крымскому мосту перед пунктами досмотра скопилось 500 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи, ограничения сняли в 7:32. в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:07 28.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. После семичасовой приостановки движения транспорта по Крымскому мосту перед пунктами досмотра скопилось 500 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи, ограничения сняли в 7:32. в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи ожидают 290 автомобилей. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
