https://crimea.ria.ru/20260128/krymskiy-most-seychas--obstanovka-posle-otkrytiya-proezda-1152739437.html
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
После семичасовой приостановки движения транспорта по Крымскому мосту перед пунктами досмотра скопилось 500 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T08:07
2026-01-28T08:07
2026-01-28T08:07
ситуация на дорогах крыма
крым
очереди на крымском мосту
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. После семичасовой приостановки движения транспорта по Крымскому мосту перед пунктами досмотра скопилось 500 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи, ограничения сняли в 7:32. в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b192e143ce854fe1b4ba378bb19f415.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, очереди на крымском мосту, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
У Крымского моста проезда ждут 500 машин после ночи простоя