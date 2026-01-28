https://crimea.ria.ru/20260128/krymskiy-most-seychas--obstanovka-posle-otkrytiya-proezda-1152739437.html

Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. После семичасовой приостановки движения транспорта по Крымскому мосту перед пунктами досмотра скопилось 500 машин с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи, ограничения сняли в 7:32. в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

