Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов

Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов

Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2026

28.01.2026

2026-01-28T09:28

2026-01-28T09:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра.Так, в Крым опаздывают 7 поездов:· №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 7 часов· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа· №092 Москва – Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 5 часов· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа· №195 Москва - Симферополь, отправлением 26 января, задерживается на 4,5 часа· №185 Тюмень- Симферополь, отправлением 25 января, задерживается на 4 часа· №028 Москва - Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 3 часаИз Крыма:· №068 Симферополь –Москва, отправлением 27 января, задерживается на 6, 5 часов· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 27 января, задерживается на 6 часов· №078 Симферополь–Санкт-Петербург, отправлением 27 января, задерживается на 5 часов· №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 3,5 часа· №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 4 часаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

