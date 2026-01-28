https://crimea.ria.ru/20260128/krymskie-poezda-tavriya-zaderzhivayutsya-v-puti-na-3-7-chasov-1152742064.html
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T09:28
2026-01-28T09:28
2026-01-28T09:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра.Так, в Крым опаздывают 7 поездов:· №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 7 часов· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа· №092 Москва – Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 5 часов· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа· №195 Москва - Симферополь, отправлением 26 января, задерживается на 4,5 часа· №185 Тюмень- Симферополь, отправлением 25 января, задерживается на 4 часа· №028 Москва - Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 3 часаИз Крыма:· №068 Симферополь –Москва, отправлением 27 января, задерживается на 6, 5 часов· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 27 января, задерживается на 6 часов· №078 Симферополь–Санкт-Петербург, отправлением 27 января, задерживается на 5 часов· №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 3,5 часа· №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 4 часаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
Поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ограничений на Крымском мосту
09:28 28.01.2026 (обновлено: 09:29 28.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост был закрыт
для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены
воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра.
"Движение поездов "Таврия", приостановленное ночью на Крымском мосту, возобновлено. По состоянию на 9.00 МСК задерживаются 12 составов", - говорится в сообщении.
Так, в Крым опаздывают 7 поездов:
· №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 7 часов
· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа
· №092 Москва – Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 5 часов
· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа
· №195 Москва - Симферополь, отправлением 26 января, задерживается на 4,5 часа
· №185 Тюмень- Симферополь, отправлением 25 января, задерживается на 4 часа
· №028 Москва - Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа
· №068 Симферополь –Москва, отправлением 27 января, задерживается на 6, 5 часов
· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 27 января, задерживается на 6 часов
· №078 Симферополь–Санкт-Петербург, отправлением 27 января, задерживается на 5 часов
· №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 3,5 часа
· №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 4 часа
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов обеспечиваются питанием и водой", - заключил перевозчик.
