Рейтинг@Mail.ru
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/krymskie-poezda-tavriya-zaderzhivayutsya-v-puti-na-3-7-chasov-1152742064.html
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T09:28
2026-01-28T09:29
поезд "таврия"
расписание поездов в крыму
гранд сервис экспресс
новости
крымский мост
железные дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150003551_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_6d19222b3140846d4f14f1e057972202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра.Так, в Крым опаздывают 7 поездов:· №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 7 часов· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа· №092 Москва – Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 5 часов· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа· №195 Москва - Симферополь, отправлением 26 января, задерживается на 4,5 часа· №185 Тюмень- Симферополь, отправлением 25 января, задерживается на 4 часа· №028 Москва - Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 3 часаИз Крыма:· №068 Симферополь –Москва, отправлением 27 января, задерживается на 6, 5 часов· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 27 января, задерживается на 6 часов· №078 Симферополь–Санкт-Петербург, отправлением 27 января, задерживается на 5 часов· №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 3,5 часа· №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 4 часаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260128/v-krym-iz-kryma-zaderzhivayutsya-12-poezdov-1152739719.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150003551_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_eecf739c7e7cb55a04820532826ac985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд "таврия", расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, новости, крымский мост, железные дороги крыма
Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов

Поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ограничений на Крымском мосту

09:28 28.01.2026 (обновлено: 09:29 28.01.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", следующие на полуостров и в обратном направлении, задерживаются в пути на 3-7 часов из-за ночных ограничений на Крымском мосту. Об этом сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи до 7 утра, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов подряд. Тревога вновь была объявлена около 8 часов утра.
"Движение поездов "Таврия", приостановленное ночью на Крымском мосту, возобновлено. По состоянию на 9.00 МСК задерживаются 12 составов", - говорится в сообщении.
Так, в Крым опаздывают 7 поездов:
· №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 7 часов
· №327 Кисловодск – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа
· №092 Москва – Севастополь, отправлением 26 января, задерживается на 5 часов
· №316 Адлер – Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 4,5 часа
· №195 Москва - Симферополь, отправлением 26 января, задерживается на 4,5 часа
· №185 Тюмень- Симферополь, отправлением 25 января, задерживается на 4 часа
· №028 Москва - Симферополь, отправлением 27 января, задерживается на 3 часа
Из Крыма:
· №068 Симферополь –Москва, отправлением 27 января, задерживается на 6, 5 часов
· №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 27 января, задерживается на 6 часов
· №078 Симферополь–Санкт-Петербург, отправлением 27 января, задерживается на 5 часов
· №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 3,5 часа
· №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, задерживается на 4 часа
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов обеспечиваются питанием и водой", - заключил перевозчик.
Поезд в Крыму
08:18
В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Поезд "Таврия"Расписание поездов в КрымуГранд Сервис ЭкспрессНовостиКрымский мостЖелезные дороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
11:03Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
10:39В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста
10:30Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым
10:30В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
10:20В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
10:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
10:03ВСУ атакуют Севастополь - что известно
09:59В трех аэропортах юга России введены временные ограничения на полеты
09:55Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России
09:50Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области
09:42Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ
09:34Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
09:28Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
09:16Обстановка на Крымском мосту сейчас
09:08Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
08:18В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
Лента новостейМолния