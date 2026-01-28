Рейтинг@Mail.ru
Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев награжден главой МВД России Владимиром Колокольцевым за вклад в освещение...
2026-01-28T09:34
2026-01-28T09:34
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
владимир колокольцев
маргарита симоньян
дмитрий киселев
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
награды
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев награжден главой МВД России Владимиром Колокольцевым за вклад в освещение деятельности ведомства, сообщает РИА Новости.Награждение состоялось в четь Дня российской печати и Дня печати МВД России.По словам Колокольцева, пресса – главный инструмент формирования общественного мнения на политические, экономические и иные процессы в государстве. Взаимодействие МВД и СМИ – одно из приоритетных направлений.В свою очередь Киселев отметил, что у каждой профессии есть свой продукт – продуктом полиции являются порядок и общественный баланс, и обеспечивать их можно по-разному."Мы видим на телевидении, как силовики в западных и восточных странах действуют достаточно решительно, влача за собой кровавый след человеческой трагедии. Российская полиция действует без шума и пыли, не привлекая к себе внимания, работая именно самоотверженно, на общество", – подчеркнул гендиректор "России сегодня".Ранее Следственный комитет наградил Киселева и Симоньян памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), владимир колокольцев, маргарита симоньян, дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", новости, награды
Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России

Глава МВД РФ наградил Киселева и Симоньян в честь Дня российской печати и Дня печати МВД

09:34 28.01.2026
 
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (справа) и главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев награжден главой МВД России Владимиром Колокольцевым за вклад в освещение деятельности ведомства, сообщает РИА Новости.
"Нагрудными знаками МВД России "За вклад в освещение деятельности МВД" награждены: Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Награждение состоялось в четь Дня российской печати и Дня печати МВД России.
По словам Колокольцева, пресса – главный инструмент формирования общественного мнения на политические, экономические и иные процессы в государстве. Взаимодействие МВД и СМИ – одно из приоритетных направлений.
В свою очередь Киселев отметил, что у каждой профессии есть свой продукт – продуктом полиции являются порядок и общественный баланс, и обеспечивать их можно по-разному.
"Мы видим на телевидении, как силовики в западных и восточных странах действуют достаточно решительно, влача за собой кровавый след человеческой трагедии. Российская полиция действует без шума и пыли, не привлекая к себе внимания, работая именно самоотверженно, на общество", – подчеркнул гендиректор "России сегодня".
Еще одной награды была удостоена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она стала лауреатом специального приза "Полицейское признание".
Ранее Следственный комитет наградил Киселева и Симоньян памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
