Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев награжден главой МВД России Владимиром Колокольцевым за вклад в освещение деятельности ведомства, сообщает РИА Новости.
"Нагрудными знаками МВД России "За вклад в освещение деятельности МВД" награждены: Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Награждение состоялось в четь Дня российской печати и Дня печати МВД России.
По словам Колокольцева, пресса – главный инструмент формирования общественного мнения на политические, экономические и иные процессы в государстве. Взаимодействие МВД и СМИ – одно из приоритетных направлений.
В свою очередь Киселев отметил, что у каждой профессии есть свой продукт – продуктом полиции являются порядок и общественный баланс, и обеспечивать их можно по-разному.
"Мы видим на телевидении, как силовики в западных и восточных странах действуют достаточно решительно, влача за собой кровавый след человеческой трагедии. Российская полиция действует без шума и пыли, не привлекая к себе внимания, работая именно самоотверженно, на общество", – подчеркнул гендиректор "России сегодня".
Еще одной награды была удостоена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она стала лауреатом специального приза "Полицейское признание".
Ранее Следственный комитет наградил
Киселева и Симоньян памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.