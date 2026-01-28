https://crimea.ria.ru/20260128/kiselev-i-simonyan-poluchili-nagrady-ot-glavy-mvd-rossii-1152742301.html

Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев награжден главой МВД России Владимиром Колокольцевым за вклад в освещение деятельности ведомства, сообщает РИА Новости.Награждение состоялось в четь Дня российской печати и Дня печати МВД России.По словам Колокольцева, пресса – главный инструмент формирования общественного мнения на политические, экономические и иные процессы в государстве. Взаимодействие МВД и СМИ – одно из приоритетных направлений.В свою очередь Киселев отметил, что у каждой профессии есть свой продукт – продуктом полиции являются порядок и общественный баланс, и обеспечивать их можно по-разному."Мы видим на телевидении, как силовики в западных и восточных странах действуют достаточно решительно, влача за собой кровавый след человеческой трагедии. Российская полиция действует без шума и пыли, не привлекая к себе внимания, работая именно самоотверженно, на общество", – подчеркнул гендиректор "России сегодня".Ранее Следственный комитет наградил Киселева и Симоньян памятными медалями к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

