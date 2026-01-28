К Земле пришел поток солнечного ветра - возможны магнитные бури и сияния

https://crimea.ria.ru/20260128/k-zemle-prishel-potok-solnechnogo-vetra---vozmozhny-magnitnye-buri-i-siyaniya-1152758593.html
2026-01-28T17:11
2026-01-28T17:11
2026-01-28T17:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. О этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, резких всплесков не было, скорость ветра растет постепенно, поэтому геомагнитная обстановка остается спокойной.И уточнили, что вероятность увидеть явление в средних широтах, в том числе в Москве, крайне мала.Кроме того, наблюдения в центральной части России осложнены облачной погодой. При этом на севере и северо-западе страны к вечеру возможно появление полярных сияний, если в облаках появятся просветы.22 января завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века.Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI векаПолярные сияния в Крыму - нонсенс или нормаРекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по Земле
