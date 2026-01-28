Рейтинг@Mail.ru
К Земле пришел поток солнечного ветра - возможны магнитные бури и сияния
К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. О этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T17:11
2026-01-28T17:11
магнитные бури
солнце
земля
космос
новости
институт солнечно-земной физики
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. О этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По словам ученых, резких всплесков не было, скорость ветра растет постепенно, поэтому геомагнитная обстановка остается спокойной.И уточнили, что вероятность увидеть явление в средних широтах, в том числе в Москве, крайне мала.Кроме того, наблюдения в центральной части России осложнены облачной погодой. При этом на севере и северо-западе страны к вечеру возможно появление полярных сияний, если в облаках появятся просветы.22 января завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века.Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
К Земле пришел поток солнечного ветра - возможны магнитные бури и сияния

Поток солнечного ветра вызовет на Земле полярные сияния

17:11 28.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. О этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По словам ученых, резких всплесков не было, скорость ветра растет постепенно, поэтому геомагнитная обстановка остается спокойной.
"Геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури. Поступающие с орбиты параметры плазмы выглядят благоприятными для разгорания полярных сияний", – рассказали специалисты.
И уточнили, что вероятность увидеть явление в средних широтах, в том числе в Москве, крайне мала.
Кроме того, наблюдения в центральной части России осложнены облачной погодой. При этом на севере и северо-западе страны к вечеру возможно появление полярных сияний, если в облаках появятся просветы.
22 января завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий века.
Также сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Крыму. По информации ученых, спровоцировали космическое явление огромная корональная дыра на Солнце с умеренной геомагнитной активностью класса G3.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Январская магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века
Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
Рекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по Земле
 
