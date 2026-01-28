Рейтинг@Mail.ru
Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского
Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Об этом сказал помощник президента России... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T15:34
2026-01-28T15:45
россия
украина
новости
владимир путин (политик)
владимир зеленский
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о "готовности Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным". Фрагмент интервью выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.При этом он отметил, что для российской стороны заявления Зеленского о готовности к встречи с президентом России Владимиром Путиным не является новым вопросом."Он (вопрос – ред.), кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз, общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", – уточнил Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, украина, новости, владимир путин (политик), владимир зеленский, политика
Материал дополняется
Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского

Помощник президента РФ Ушаков ответил на слова Зеленского о готовности к встрече с Путиным

15:34 28.01.2026 (обновлено: 15:45 28.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о "готовности Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным". Фрагмент интервью выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Президент наш тоже, несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", – сказал Ушаков в комментарии Зарубину.
При этом он отметил, что для российской стороны заявления Зеленского о готовности к встречи с президентом России Владимиром Путиным не является новым вопросом.
"Он (вопрос ред.), кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз, общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", – уточнил Ушаков.
Владимир Зеленский
11:12Радио "Спутник в Крыму"
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
 
РоссияУкраинаНовостиВладимир Путин (политик)Владимир ЗеленскийПолитика
 
