Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о "готовности Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным". Фрагмент интервью выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.При этом он отметил, что для российской стороны заявления Зеленского о готовности к встречи с президентом России Владимиром Путиным не является новым вопросом."Он (вопрос – ред.), кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз, общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", – уточнил Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Материал дополняется
15:34 28.01.2026 (обновлено: 15:45 28.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Об этом сказал помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о "готовности Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным". Фрагмент интервью выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Президент наш тоже, несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", – сказал Ушаков в комментарии Зарубину.
При этом он отметил, что для российской стороны заявления Зеленского о готовности к встречи с президентом России Владимиром Путиным не является новым вопросом.
"Он (вопрос – ред.), кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. И в ходе этих бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность. И наш подход, как представляется, вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз, общаясь с журналистами, затрагивал эту тему. И суть подхода сводится к тому, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены. Это первое. А во-вторых, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов", – уточнил Ушаков.
