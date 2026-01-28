Рейтинг@Mail.ru
Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ
Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ
Риск распространения вируса Нипах, зарегистрированного в Западной Бенгалии, на сегодняшний день крайне низкий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Риск распространения вируса Нипах, зарегистрированного в Западной Бенгалии, на сегодняшний день крайне низкий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение из российского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует.Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет.
вирус нипах, вирусы, индия, воз, в мире, новости
Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ

Риск распространения вируса Нипах за пределы Индии сейчас низкий – ВОЗ

09:42 28.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Эмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Риск распространения вируса Нипах, зарегистрированного в Западной Бенгалии, на сегодняшний день крайне низкий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение из российского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Оба случая изолированы, проведено масштабное отслеживание контактов, и почти 200 выявленных контактных лиц получили отрицательные результаты тестирования. На основании имеющейся на сегодняшний день информации ВОЗ оценивает риск дальнейшего распространения инфекции от этих случаев, в том числе за пределы Индии, как низкий", – сказано в сообщении.
Газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует.
Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапокс
Вирус Нипах: опасен ли он для России
Роспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе
 
Вирус НипахВирусыИндияВОЗВ миреНовости
 
