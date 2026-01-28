Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ

https://crimea.ria.ru/20260128/est-li-risk-rasprostraneniya-virusa-nipakh-za-predely-indii--otvet-voz-1152742457.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Риск распространения вируса Нипах, зарегистрированного в Западной Бенгалии, на сегодняшний день крайне низкий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение из российского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует.Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапоксВирус Нипах: опасен ли он для РоссииРоспотребнадзор опроверг фейки о новом необычном вирусе

