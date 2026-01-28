https://crimea.ria.ru/20260128/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryli-1152736065.html
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя семь часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T07:33
2026-01-28T07:33
2026-01-28T07:40
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя семь часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260128/ataka-vsu-na-kuban--chto-izvestno-1152738274.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
Крымский мост открыт после ночи простоя
07:33 28.01.2026 (обновлено: 07:40 28.01.2026)