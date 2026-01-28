Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя семь часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя семь часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя семь часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Крымский мост был закрыт для проезда с полуночи, в Севастополе сирены воздушной тревоги звучали пять часов.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
