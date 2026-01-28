Рейтинг@Mail.ru
Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов
Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов
Два новых общежития Крымского федерального университета в Симферополе готовятся к сдаче в эксплуатацию, руководство уже разрабатывает систему поселения в них... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Два новых общежития Крымского федерального университета в Симферополе готовятся к сдаче в эксплуатацию, руководство уже разрабатывает систему поселения в них учеников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил и. о. ректора вуза Владимир Курьянов.Заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых общежитий по адресу Ялтинская, 20 уже получены, отметил Курьянов. И добавил, что общежития передадут в пользование КФУ "в скором времени", и по этому случаю будет организовано торжественное открытие.В одном из общежитий предусмотрено 450 мест для студентов, второе рассчитано на 250 человек, подчеркнул Курьянов.По его словам, оба новых общежития – блочного типа, в каждом из них – две двухместные комнаты, есть блоки и для маломобильных студентов.Везде предусмотрены отдельные туалеты и душевые, есть бытовые помещения со стиральными машинками, все помещения наполнены мебелью, есть даже холодильники, подчеркнул Курьянов.Ранее он рассказал о том, какой ремонт проведут в старых общежитиях КФУ, которые были построены в середине в 1960-х – 1980-х годах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов

Новые общежития для студентов КФУ в Симферополе готовы к сдаче в эксплуатацию

15:06 28.01.2026 (обновлено: 15:07 28.01.2026)
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоСтроительство нового корпуса КФУ в Симферополе
Строительство нового корпуса КФУ в Симферополе
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Два новых общежития Крымского федерального университета в Симферополе готовятся к сдаче в эксплуатацию, руководство уже разрабатывает систему поселения в них учеников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил и. о. ректора вуза Владимир Курьянов.
Заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых общежитий по адресу Ялтинская, 20 уже получены, отметил Курьянов. И добавил, что общежития передадут в пользование КФУ "в скором времени", и по этому случаю будет организовано торжественное открытие.
"Сейчас разрабатывается, скажем так, система поселения в эти общежития. Потому что я считаю, что проживание в новых комфортабельных общежитиях – это в том числе и вид поощрения для лучших студентов", – сказал Курьянов.
В одном из общежитий предусмотрено 450 мест для студентов, второе рассчитано на 250 человек, подчеркнул Курьянов.

"Общежития снабжены современными системами видеонаблюдения и пожаротушения, то есть соответствуют всем нормативным требованиям, которые сегодня предъявляются к студенческим общежитиям", – рассказал исполнитель обязанностей ректора.

По его словам, оба новых общежития – блочного типа, в каждом из них – две двухместные комнаты, есть блоки и для маломобильных студентов.
Везде предусмотрены отдельные туалеты и душевые, есть бытовые помещения со стиральными машинками, все помещения наполнены мебелью, есть даже холодильники, подчеркнул Курьянов.
"И есть комнаты, я бы их даже блоками не назвал, со всеми удобствами на двух человек. В них мы планируем предоставлять возможность поселения нашим студентам, которые создали семьи. Это полноценная, я бы сказал, малосемейка, где можно жить, и, в принципе, нет препятствий к тому, чтобы у студентов появился ребенок. Условия для этого хорошие", – поделился Курьянов.
Ранее он рассказал о том, какой ремонт проведут в старых общежитиях КФУ, которые были построены в середине в 1960-х – 1980-х годах.
