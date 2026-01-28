https://crimea.ria.ru/20260128/dva-novykh-obschezhitiya-kfu-v-simferopole-gotovy-k-zaseleniyu-studentov-1152753097.html

Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов

Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов

Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов

Два новых общежития Крымского федерального университета в Симферополе готовятся к сдаче в эксплуатацию, руководство уже разрабатывает систему поселения в них... РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28

2026-01-28T15:06

2026-01-28T15:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Два новых общежития Крымского федерального университета в Симферополе готовятся к сдаче в эксплуатацию, руководство уже разрабатывает систему поселения в них учеников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил и. о. ректора вуза Владимир Курьянов.Заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых общежитий по адресу Ялтинская, 20 уже получены, отметил Курьянов. И добавил, что общежития передадут в пользование КФУ "в скором времени", и по этому случаю будет организовано торжественное открытие.В одном из общежитий предусмотрено 450 мест для студентов, второе рассчитано на 250 человек, подчеркнул Курьянов.По его словам, оба новых общежития – блочного типа, в каждом из них – две двухместные комнаты, есть блоки и для маломобильных студентов.Везде предусмотрены отдельные туалеты и душевые, есть бытовые помещения со стиральными машинками, все помещения наполнены мебелью, есть даже холодильники, подчеркнул Курьянов.Ранее он рассказал о том, какой ремонт проведут в старых общежитиях КФУ, которые были построены в середине в 1960-х – 1980-х годах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

