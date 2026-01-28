Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов

https://crimea.ria.ru/20260128/dva-novykh-obschezhitiya-kfu-v-simferopole-gotovy-k-zaseleniyu-studentov-1152753097.html
15:06 28.01.2026 (обновлено: 15:07 28.01.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым
. Два новых общежития Крымского федерального университета в Симферополе готовятся к сдаче в эксплуатацию, руководство уже разрабатывает систему поселения в них учеников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил и. о. ректора вуза Владимир Курьянов.
Заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых общежитий по адресу Ялтинская, 20 уже получены, отметил Курьянов. И добавил, что общежития передадут в пользование КФУ "в скором времени", и по этому случаю будет организовано торжественное открытие.
"Сейчас разрабатывается, скажем так, система поселения в эти общежития. Потому что я считаю, что проживание в новых комфортабельных общежитиях – это в том числе и вид поощрения для лучших студентов", – сказал Курьянов.
В одном из общежитий предусмотрено 450 мест для студентов, второе рассчитано на 250 человек, подчеркнул Курьянов.
"Общежития снабжены современными системами видеонаблюдения и пожаротушения, то есть соответствуют всем нормативным требованиям, которые сегодня предъявляются к студенческим общежитиям", – рассказал исполнитель обязанностей ректора.
По его словам, оба новых общежития – блочного типа, в каждом из них – две двухместные комнаты, есть блоки и для маломобильных студентов.
Везде предусмотрены отдельные туалеты и душевые, есть бытовые помещения со стиральными машинками, все помещения наполнены мебелью, есть даже холодильники, подчеркнул Курьянов.
"И есть комнаты, я бы их даже блоками не назвал, со всеми удобствами на двух человек. В них мы планируем предоставлять возможность поселения нашим студентам, которые создали семьи. Это полноценная, я бы сказал, малосемейка, где можно жить, и, в принципе, нет препятствий к тому, чтобы у студентов появился ребенок. Условия для этого хорошие", – поделился Курьянов.
Ранее он рассказал о том, какой ремонт проведут в старых общежитиях КФУ, которые были построены в середине в 1960-х – 1980-х годах.
