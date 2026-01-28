Рейтинг@Mail.ru
Два браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в Сиваше - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Два браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в Сиваше
Два браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в Сиваше - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Два браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в Сиваше
Херсонская транспортная полиция задержала двух браконьеров за незаконный вылов более 210 особей рыбы в заливе Сиваш. Как сообщает пресс-служба МВД России, в... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Херсонская транспортная полиция задержала двух браконьеров за незаконный вылов более 210 особей рыбы в заливе Сиваш. Как сообщает пресс-служба МВД России, в отношении фигурантов открыто уголовное дело.По данным пресс-службы, правоохранители задержали 24- и 27-летнего браконьеров на побережье, когда мужчины возвращались с незаконного промысла на надувной лодке с подвесным мотором.Экспертиза подтвердила незаконность орудий лова, применение которых приводит к массовой гибели рыбы. Специалисты также установили, что практически вся пойманная подельниками кефаль имела длину менее 20 сантиметров, что не соответствует установленному промысловому размеру. Уточняется, что незаконно выловленную рыбу подозреваемые планировали продать. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело.
Два браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в Сиваше

Два браконьера получили уголовное дело за незаконный вылов рыбы в Сиваше – МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Херсонская транспортная полиция задержала двух браконьеров за незаконный вылов более 210 особей рыбы в заливе Сиваш. Как сообщает пресс-служба МВД России, в отношении фигурантов открыто уголовное дело.
По данным пресс-службы, правоохранители задержали 24- и 27-летнего браконьеров на побережье, когда мужчины возвращались с незаконного промысла на надувной лодке с подвесным мотором.
"При них полицейские обнаружили восемь сетей с пенопластовыми наплавами, экипировку, а также более 210 выловленных ими особей кефали-сингиль и несколько экземпляров черноморско-азовской сельди", – сказано в сообщении.
Экспертиза подтвердила незаконность орудий лова, применение которых приводит к массовой гибели рыбы. Специалисты также установили, что практически вся пойманная подельниками кефаль имела длину менее 20 сантиметров, что не соответствует установленному промысловому размеру. Уточняется, что незаконно выловленную рыбу подозреваемые планировали продать. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело.
