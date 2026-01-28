https://crimea.ria.ru/20260128/dva-brakonera-poluchili-ugolovku-za-nezakonnuyu-rybalku-v-sivashe-1152752928.html

Два браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в Сиваше

сасык-сиваш

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

рыболовство

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Херсонская транспортная полиция задержала двух браконьеров за незаконный вылов более 210 особей рыбы в заливе Сиваш. Как сообщает пресс-служба МВД России, в отношении фигурантов открыто уголовное дело.По данным пресс-службы, правоохранители задержали 24- и 27-летнего браконьеров на побережье, когда мужчины возвращались с незаконного промысла на надувной лодке с подвесным мотором.Экспертиза подтвердила незаконность орудий лова, применение которых приводит к массовой гибели рыбы. Специалисты также установили, что практически вся пойманная подельниками кефаль имела длину менее 20 сантиметров, что не соответствует установленному промысловому размеру. Уточняется, что незаконно выловленную рыбу подозреваемые планировали продать. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело.

