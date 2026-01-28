Рейтинг@Mail.ru
Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260128/chto-otremontiruyut-v-kfu-na-200-millionov-rubley-iz-byudzheta-kryma-1152749950.html
Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма
Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма
Средства, которые республика направит на модернизацию объектов Крымского федерального университета, потратят прежде всего на ремонт сантехнических помещений в... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T20:48
2026-01-28T20:48
радио "спутник в крыму"
владимир курьянов
кфу (крымский федеральный университет)
студенческие общежития
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123399485_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_626b5fece934e887ddcaa06030778e53.jpg
В Крымском университете отремонтируют общежития
В Крымском университете отремонтируют общежития
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Средства, которые республика направит на модернизацию объектов Крымского федерального университета, потратят прежде всего на ремонт сантехнических помещений в общежитиях и учебных зданиях, а также на замену окон. Все важнейшие работы намерены завершить до начала учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и. о. ректора Крымского Федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов.На днях глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в текущем 2026 году планируется модернизация материально-технической базы общежитий и учебных помещений Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Часть средств на эти цели, по словам Аксенова, поступит из федерального бюджета, и еще около 200 миллионов рублей направит республика от реализации ранее национализированного имущества.По словам Курьянова, первым, на что направят средства из крымского бюджета, станут общежития КФУ, давно требующие ремонта.Первоочередного внимания при этом, по его словам, потребуют санузлы и душевые помещения."Во многих общежитиях изоляция между этажами или отсутствует, как выяснилось, или уже пришла в негодность, наблюдаются многочисленные протечки и так далее. Со стороны студентов основные нарекания именно по санитарному состоянию этих помещений. Поэтому в первую очередь обратим внимание на это. Будем направлять и силы, и средства именно туда. Я уже дал необходимые поручения", – сказал Курьянов.По его словам, уже до конца текущей недели должны быть проведены основные расчеты, согласно которым станет ясно, какие объемы закупок нужны и что именно потребуются."Поэтому, думаю, в течение ближайших, наверное, двух недель у нас будет полная картина, и тогда мы сможем уже приступить оперативно к закупке и начинать ремонт", – отметил Курьянов.Аналогичную работу намерены провести и в ряде учебных корпусов, добавил он.По его словам, часть выделенных крымской властью средств будет потрачена на замену окон в ветхих учебных зданиях."С Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, глава РК – ред.) мы этот вопрос обсуждали... Потому что самое плачевное состояние у нас в нескольких учебных корпусах и постоянные жалобы от студентов и преподавателей. Окна старые. И даже там, где их замена производилась 25 лет назад, они деревянные и за эти годы, естественно, тоже начали приходить негодность", – сказал Курьянов.По его словам, все перечисленное – это самые необходимые вещи, которые нужно сделать, рационально используя деньги, которые выделяет университету глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублейВ Крыму национализировали более 5600 объектов недвижимого имуществаВ программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
https://crimea.ria.ru/20260128/v-simferopole-ustanavlivayut-ekoboksy-dlya-sbora-opasnykh-otkhodov-1152761089.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1f/1123399485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d432a75d6916d59957e061ea3e7e0e19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир курьянов, кфу (крымский федеральный университет), студенческие общежития, благоустройство
Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма

В Крымском университете сотни миллионов рублей потратят на замену окон и ремонт санузлов

20:48 28.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСанузел
Санузел - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Средства, которые республика направит на модернизацию объектов Крымского федерального университета, потратят прежде всего на ремонт сантехнических помещений в общежитиях и учебных зданиях, а также на замену окон. Все важнейшие работы намерены завершить до начала учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и. о. ректора Крымского Федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов.
На днях глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в текущем 2026 году планируется модернизация материально-технической базы общежитий и учебных помещений Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Часть средств на эти цели, по словам Аксенова, поступит из федерального бюджета, и еще около 200 миллионов рублей направит республика от реализации ранее национализированного имущества.
По словам Курьянова, первым, на что направят средства из крымского бюджета, станут общежития КФУ, давно требующие ремонта.
В Крымском университете отремонтируют общежития
20:48

"Последние ремонты, за исключением двух общежитий в мединституте и общежития на Беспалова, 45, где капитальный ремонт проводился в течение последних 5-6 лет, во всех остальных какие-то ремонты в лучшем случае делались в середине 2000-х. А в основном студенты, кто получал комнату и поселялся, своими силами делали", – рассказал гость эфира.

Первоочередного внимания при этом, по его словам, потребуют санузлы и душевые помещения.
"Во многих общежитиях изоляция между этажами или отсутствует, как выяснилось, или уже пришла в негодность, наблюдаются многочисленные протечки и так далее. Со стороны студентов основные нарекания именно по санитарному состоянию этих помещений. Поэтому в первую очередь обратим внимание на это. Будем направлять и силы, и средства именно туда. Я уже дал необходимые поручения", – сказал Курьянов.
По его словам, уже до конца текущей недели должны быть проведены основные расчеты, согласно которым станет ясно, какие объемы закупок нужны и что именно потребуются.
"Поэтому, думаю, в течение ближайших, наверное, двух недель у нас будет полная картина, и тогда мы сможем уже приступить оперативно к закупке и начинать ремонт", – отметил Курьянов.
Аналогичную работу намерены провести и в ряде учебных корпусов, добавил он.

"Проблем много. Вся материальная база, за исключением новых строящихся корпусов, – это не просто прошлый век. Самое молодое здание 1992-го года ввода в эксплуатацию. Все остальное – 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого века. У нас есть здание, которое относится и к началу ХХ века, и к 20-м годам 19-го века. Поэтому, конечно, ситуация... непростая", – рассказал собеседник.

По его словам, часть выделенных крымской властью средств будет потрачена на замену окон в ветхих учебных зданиях.
"С Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, глава РК – ред.) мы этот вопрос обсуждали... Потому что самое плачевное состояние у нас в нескольких учебных корпусах и постоянные жалобы от студентов и преподавателей. Окна старые. И даже там, где их замена производилась 25 лет назад, они деревянные и за эти годы, естественно, тоже начали приходить негодность", – сказал Курьянов.
По его словам, все перечисленное – это самые необходимые вещи, которые нужно сделать, рационально используя деньги, которые выделяет университету глава республики.

"И будем делать все необходимое, чтобы к новому учебному году все эти работы были завершены и наши первокурсники, и те, кто сегодня учится, и те, кто сегодня работает в университете, почувствовали заботу республики о коллективе. Это наша главная задача, которую мы должны здесь решать", – подытожил руководитель университета.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублей
В Крыму национализировали более 5600 объектов недвижимого имущества
В программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения
В Симферополе устанавливают экобоксы для опасных отходов
18:44
В Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир КурьяновКФУ (Крымский федеральный университет)Студенческие общежитияБлагоустройство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:10Над Крымом отработало ПВО
21:07Два браконьера получили "уголовку" за незаконную рыбалку в Сиваше
20:48Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма
20:33Чернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал"
20:28В провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в Крыму
20:12Ребенок пострадал в столкновении двух авто в Крыму
20:03Крымский мост сейчас: обстановка в среду вечером
19:52На Украине предлагают принудительно мобилизовать иностранцев с ВНЖ
19:30Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины достигнуто – Рубио
19:10В Севастополе обезвредили упавший беспилотник
18:44В Симферополе устанавливают экобоксы для сбора опасных отходов
18:22Пять поездов из Крыма еще задерживаются в пути
18:0784-я годовщина образования Крымского фронта: как это было
17:48На Украине ограничили движение поездов
17:36В Судаке перекрыли часть набережной до 1 июля
17:22"Помощь" за 8 миллионов: крымчанин получил срок за попытку хищения
17:11К Земле пришел поток солнечного ветра - возможны магнитные бури и сияния
16:57Путин проводит встречу с сирийским лидером
16:45В Севастополе громко по всему побережью
16:36Пострадавшие в Хорлах Херсонской области продолжают лечение в Крыму
Лента новостейМолния