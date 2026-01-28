https://crimea.ria.ru/20260128/chto-otremontiruyut-v-kfu-na-200-millionov-rubley-iz-byudzheta-kryma-1152749950.html

Что отремонтируют в КФУ на 200 миллионов рублей из бюджета Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Средства, которые республика направит на модернизацию объектов Крымского федерального университета, потратят прежде всего на ремонт сантехнических помещений в общежитиях и учебных зданиях, а также на замену окон. Все важнейшие работы намерены завершить до начала учебного года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал и. о. ректора Крымского Федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов.На днях глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в текущем 2026 году планируется модернизация материально-технической базы общежитий и учебных помещений Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Часть средств на эти цели, по словам Аксенова, поступит из федерального бюджета, и еще около 200 миллионов рублей направит республика от реализации ранее национализированного имущества.По словам Курьянова, первым, на что направят средства из крымского бюджета, станут общежития КФУ, давно требующие ремонта.Первоочередного внимания при этом, по его словам, потребуют санузлы и душевые помещения."Во многих общежитиях изоляция между этажами или отсутствует, как выяснилось, или уже пришла в негодность, наблюдаются многочисленные протечки и так далее. Со стороны студентов основные нарекания именно по санитарному состоянию этих помещений. Поэтому в первую очередь обратим внимание на это. Будем направлять и силы, и средства именно туда. Я уже дал необходимые поручения", – сказал Курьянов.По его словам, уже до конца текущей недели должны быть проведены основные расчеты, согласно которым станет ясно, какие объемы закупок нужны и что именно потребуются."Поэтому, думаю, в течение ближайших, наверное, двух недель у нас будет полная картина, и тогда мы сможем уже приступить оперативно к закупке и начинать ремонт", – отметил Курьянов.Аналогичную работу намерены провести и в ряде учебных корпусов, добавил он.По его словам, часть выделенных крымской властью средств будет потрачена на замену окон в ветхих учебных зданиях."С Сергеем Валерьевичем (Аксеновым, глава РК – ред.) мы этот вопрос обсуждали... Потому что самое плачевное состояние у нас в нескольких учебных корпусах и постоянные жалобы от студентов и преподавателей. Окна старые. И даже там, где их замена производилась 25 лет назад, они деревянные и за эти годы, естественно, тоже начали приходить негодность", – сказал Курьянов.По его словам, все перечисленное – это самые необходимые вещи, которые нужно сделать, рационально используя деньги, которые выделяет университету глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация в Крыму пополнила бюджет на 2,4 млрд рублейВ Крыму национализировали более 5600 объектов недвижимого имуществаВ программу развития Крыма и Севастополя внесены изменения

