Рейтинг@Mail.ru
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/chislo-polzovateley-vtb-onlayn-za-god-vyroslo-do-27-mln-chelovek-1152750492.html
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+), в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T14:18
2026-01-28T14:18
втб
банк
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/04/1121328860_0:33:3138:1798_1920x0_80_0_0_e7da28294f1116d077166bd36f587552.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+), в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает банк.Дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 миллиардов заходов в ВТБ Онлайн, время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.В рамках расширения функционала приложения банк продолжает внедрение новых сервисов безопасности. В частности, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 миллионов клиентов ВТБ. Кроме того, ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком, развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/04/1121328860_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_b5a5143a7bf9da1bfc8bd653a6e12819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, финансы

Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек

14:18 28.01.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+), в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает банк.
Дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 миллиардов заходов в ВТБ Онлайн, время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.

В рамках расширения функционала приложения банк продолжает внедрение новых сервисов безопасности. В частности, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 миллионов клиентов ВТБ. Кроме того, ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком, развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ.
"Мы готовим масштабное обновление ВТБ Онлайн – в нем появится новый функционал, дизайн, архитектура и партнеры. Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения... Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Курзякова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ВТББанкФинансы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41Шесть крымских поездов "Таврия" еще задерживаются в пути
15:34Готов к встрече – приезжай в Москву: Ушаков о заявлении Зеленского
15:22Летучие лисицы несут смерть: что известно о загадочном вирусе Нипах
15:06Два новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов
14:23В Севастополе отремонтируют 50 дорог в этом году
14:18Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
14:12Блэкаут на Украине: обесточены 13 областей
13:58Буря со снегом и морозами надвигается на Крым
13:30Ждать ли продолжения трехсторонних переговоров по Украине – ответ Кремля
13:25Над Крымом и Черным морем сбиты 40 беспилотников ВСУ
13:15Задержка поездов в Крым – права пассажиров на контроле прокуратуры
13:05Часть Симферопольского района осталась без света
12:57В Крыму объем оказания высокотехнологичной медпомощи вырос на 14 %
12:42На пляже в Севастополе откопали "утонувшие" после шторма укрытия
12:36Новости СВО: Киев несет колоссальные потери
12:19Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу
12:11Нанесен удар по местам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
12:03В аэропортах Кубани сняты ограничения на полеты
11:55Чем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе
11:34С питомцами на юг: Ялта и Севастополь в топе бронирований
Лента новостейМолния