Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
28.01.2026
втб
банк
финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+), в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает банк.Дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 миллиардов заходов в ВТБ Онлайн, время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.В рамках расширения функционала приложения банк продолжает внедрение новых сервисов безопасности. В частности, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 миллионов клиентов ВТБ. Кроме того, ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком, развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ.
втб, банк, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+), в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает банк.
Дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 миллиардов заходов в ВТБ Онлайн, время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.
В рамках расширения функционала приложения банк продолжает внедрение новых сервисов безопасности. В частности, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 миллионов клиентов ВТБ. Кроме того, ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком, развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ.
"Мы готовим масштабное обновление ВТБ Онлайн – в нем появится новый функционал, дизайн, архитектура и партнеры. Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения... Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Курзякова.
