Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек

Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек

2026-01-28T14:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+), в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает банк.Дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 миллиардов заходов в ВТБ Онлайн, время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.В рамках расширения функционала приложения банк продолжает внедрение новых сервисов безопасности. В частности, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 миллионов клиентов ВТБ. Кроме того, ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком, развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

