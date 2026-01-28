https://crimea.ria.ru/20260128/chetyre-poezda-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-kryma-1152766456.html

Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма

Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма

Четыре поезда из Крыма задерживаются в пути следования по состоянию на 22:00, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На два часа... РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T22:25

2026-01-28T22:25

2026-01-28T22:25

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

расписание поездов в крыму

железная дорога

крымская железная дорога (кжд)

крым

новости крыма

гранд сервис экспресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/17/1151119498_0:218:1175:879_1920x0_80_0_0_36b9b4bc73571c18a52af0d58aa11d40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Четыре поезда из Крыма задерживаются в пути следования по состоянию на 22:00, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На два часа задерживается поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург, на три часа – №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января.Также на четыре часа опаздывает поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, на пять часов – поезд №068 Симферополь – Москва.Остальные составы, которые ранее задерживались, введены в график, либо прибыли на станции назначения.Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), крым, новости крыма, гранд сервис экспресс