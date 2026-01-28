Рейтинг@Mail.ru
Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма
Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма
Четыре поезда из Крыма задерживаются в пути следования по состоянию на 22:00, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На два часа... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Четыре поезда из Крыма задерживаются в пути следования по состоянию на 22:00, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".На два часа задерживается поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург, на три часа – №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января.Также на четыре часа опаздывает поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, на пять часов – поезд №068 Симферополь – Москва.Остальные составы, которые ранее задерживались, введены в график, либо прибыли на станции назначения.Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Четыре поезда из Крыма задерживаются в пути следования по состоянию на 22:00, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

На два часа задерживается поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург, на три часа – №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января.

Также на четыре часа опаздывает поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, на пять часов – поезд №068 Симферополь – Москва.

Остальные составы, которые ранее задерживались, введены в график, либо прибыли на станции назначения.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.
