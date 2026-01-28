Четыре поезда задерживаются в пути из Крыма
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииЧП на железной дороге
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Четыре поезда из Крыма задерживаются в пути следования по состоянию на 22:00, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
На два часа задерживается поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург, на три часа – №196 Симферополь – Москва, отправлением 27 января.
Также на четыре часа опаздывает поезд №092 Севастополь – Москва, отправлением 27 января, на пять часов – поезд №068 Симферополь – Москва.
Остальные составы, которые ранее задерживались, введены в график, либо прибыли на станции назначения.
Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой.
