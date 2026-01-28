https://crimea.ria.ru/20260128/chernyshenko-provel-soveschanie-po-proektu-pyat-morey-i-ozero-baykal-1152765800.html

Чернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал", поручил актуализировать дорожные карты и определить источники финансирования строительства объектов, сообщили журналистам в среду в аппарате вице-премьера."Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. На нем обсудили ключевые результаты 2025 года и планы на 2026 год в рамках масштабной программы по созданию федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", - говорится в сообщении.В аппарате напомнили, что в рамках федпроекта "Пять морей и озеро Байкал" создаются круглогодичные морские курорты, перечень регионов и проектов утвержден."По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" на все проекты предусмотрено 103 миллиарда рублей: они распределяются между субъектами - до 2 миллионов на номер. Важно объединить источники финансирования, в том числе региональные средства, инфраструктурные кредиты, частные инвестиции, вокруг точек притяжения федпроекта "Пять морей и озеро Байкал", а также приоритизировать проекты, чтобы помогать тем, кто в этом заинтересован и хочет двигаться вперед", - сказал Чернышенко.По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, в 2026 году будет проведена актуализация дорожных карт. "Параллельно ведем большую работу по балансировке бюджета проекта, чтобы каждый рубль государственной поддержки был максимально эффективен и привлекал дополнительные частные инвестиции", - добавил он."По итогам Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, в том числе по финансированию строительства объектов, актуализации дорожных карт, проработке технических решений", - заключили в аппарате.Федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" нацпроекта "Туризм и гостеприимство" - программа, направленая на строительство 12 крупных морских курортов в десяти субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

