Чернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Чернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал"
Чернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Чернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал"
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал", поручил актуализировать дорожные карты и определить... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал", поручил актуализировать дорожные карты и определить источники финансирования строительства объектов, сообщили журналистам в среду в аппарате вице-премьера."Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. На нем обсудили ключевые результаты 2025 года и планы на 2026 год в рамках масштабной программы по созданию федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", - говорится в сообщении.В аппарате напомнили, что в рамках федпроекта "Пять морей и озеро Байкал" создаются круглогодичные морские курорты, перечень регионов и проектов утвержден."По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" на все проекты предусмотрено 103 миллиарда рублей: они распределяются между субъектами - до 2 миллионов на номер. Важно объединить источники финансирования, в том числе региональные средства, инфраструктурные кредиты, частные инвестиции, вокруг точек притяжения федпроекта "Пять морей и озеро Байкал", а также приоритизировать проекты, чтобы помогать тем, кто в этом заинтересован и хочет двигаться вперед", - сказал Чернышенко.По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, в 2026 году будет проведена актуализация дорожных карт. "Параллельно ведем большую работу по балансировке бюджета проекта, чтобы каждый рубль государственной поддержки был максимально эффективен и привлекал дополнительные частные инвестиции", - добавил он."По итогам Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, в том числе по финансированию строительства объектов, актуализации дорожных карт, проработке технических решений", - заключили в аппарате.Федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" нацпроекта "Туризм и гостеприимство" - программа, направленая на строительство 12 крупных морских курортов в десяти субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Чернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал"

Чернышенко провел совещание по реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал"

20:33 28.01.2026
 
© Правительство РоссииЧернышенко провел совещание по проекту "Пять морей и озеро Байкал"
Чернышенко провел совещание по проекту Пять морей и озеро Байкал
© Правительство России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал", поручил актуализировать дорожные карты и определить источники финансирования строительства объектов, сообщили журналистам в среду в аппарате вице-премьера.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел заседание подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. На нем обсудили ключевые результаты 2025 года и планы на 2026 год в рамках масштабной программы по созданию федеральных круглогодичных курортов "Пять морей и озеро Байкал", - говорится в сообщении.
В аппарате напомнили, что в рамках федпроекта "Пять морей и озеро Байкал" создаются круглогодичные морские курорты, перечень регионов и проектов утвержден.
"По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" на все проекты предусмотрено 103 миллиарда рублей: они распределяются между субъектами - до 2 миллионов на номер. Важно объединить источники финансирования, в том числе региональные средства, инфраструктурные кредиты, частные инвестиции, вокруг точек притяжения федпроекта "Пять морей и озеро Байкал", а также приоритизировать проекты, чтобы помогать тем, кто в этом заинтересован и хочет двигаться вперед", - сказал Чернышенко.
По словам замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова, в 2026 году будет проведена актуализация дорожных карт.
"Мы активно привлекаем и консолидируем все доступные инструменты финансирования: средства Национального проекта "Туризм и гостеприимство", казначейские инфраструктурные кредиты, а также ресурсы других национальных проектов и государственных программ, средства региональных бюджетов и частные инвестиции", - цитирует Вахрукова аппарат.
"Параллельно ведем большую работу по балансировке бюджета проекта, чтобы каждый рубль государственной поддержки был максимально эффективен и привлекал дополнительные частные инвестиции", - добавил он.
"По итогам Дмитрий Чернышенко дал ряд поручений, в том числе по финансированию строительства объектов, актуализации дорожных карт, проработке технических решений", - заключили в аппарате.
Федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" нацпроекта "Туризм и гостеприимство" - программа, направленая на строительство 12 крупных морских курортов в десяти субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
"Пять морей и озеро Байкал"Дмитрий ЧернышенкоПравительство РоссииРоссияКрымТуризмНовости КрымаНовости
 
