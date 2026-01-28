https://crimea.ria.ru/20260128/chem-dlya-ukrainy-zelenskogo-obernetsya-prikhod-pravykh-sil-k-vlasti-v-evrope-1152745742.html

Чем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе

2026-01-28T11:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Европа отвернется от Украины с приходом к власти правых сил, денег Киеву больше там никто не даст даже в кредит. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, не только в Германии, а во многих странах Европы правые силы подходят к тому, чтобы взять власть в свои руки."Не только Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии – ред.) уже является драйвером. В Германии правые силы весьма заметны, другие голоса раздаются", – отметил Шипилин.При этом "правые" в Европе в основном выступают против помощи Украине, а значит, Киеву ничего позитивного от их прихода к власти ждать не приходится, и эта перспектива не за горами, считает он.Шипилин считает, что деньги, которые Киев брал у Европы на продолжение конфликта с Россией долгие годы, причем преимущественно в кредит, Украина не вернет, но это не главное."Самое главное, что Украине денег не дадут впредь. То есть, те деньги, которые были даны в долг, будут стараться вернуть, а вот будущих траншей им точно не видать. Практически во всех странах есть силы, которые против кормить коррумпированную верхушку Зеленского", – сказал Шипилин.Важно и то давление, которое будет оказываться на Украину всеми странами – "она сразу это ощутит", добавил он."Так что события, которые развиваются, будут негативны для Украины, нет для нее позитивных моментов впереди", – резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан заявил о качественном сдвиге в военной логике Европы Венгрия подаст в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский

