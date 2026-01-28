https://crimea.ria.ru/20260128/chem-dlya-ukrainy-zelenskogo-obernetsya-prikhod-pravykh-sil-k-vlasti-v-evrope-1152745742.html
Чем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе
Чем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Чем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе
Европа отвернется от Украины с приходом к власти правых сил, денег Киеву больше там никто не даст даже в кредит. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Европа отвернется от Украины с приходом к власти правых сил, денег Киеву больше там никто не даст даже в кредит. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.По его словам, не только в Германии, а во многих странах Европы правые силы подходят к тому, чтобы взять власть в свои руки."Не только Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии – ред.) уже является драйвером. В Германии правые силы весьма заметны, другие голоса раздаются", – отметил Шипилин.При этом "правые" в Европе в основном выступают против помощи Украине, а значит, Киеву ничего позитивного от их прихода к власти ждать не приходится, и эта перспектива не за горами, считает он.Шипилин считает, что деньги, которые Киев брал у Европы на продолжение конфликта с Россией долгие годы, причем преимущественно в кредит, Украина не вернет, но это не главное."Самое главное, что Украине денег не дадут впредь. То есть, те деньги, которые были даны в долг, будут стараться вернуть, а вот будущих траншей им точно не видать. Практически во всех странах есть силы, которые против кормить коррумпированную верхушку Зеленского", – сказал Шипилин.Важно и то давление, которое будет оказываться на Украину всеми странами – "она сразу это ощутит", добавил он."Так что события, которые развиваются, будут негативны для Украины, нет для нее позитивных моментов впереди", – резюмировал эксперт.
Чем для Украины Зеленского обернется приход правых сил к власти в Европе
Приход к власти в Европе правых сил не сулит ничего хорошего киевскому режиму на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым.
Европа отвернется от Украины с приходом к власти правых сил, денег Киеву больше там никто не даст даже в кредит. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин.
По его словам, не только в Германии, а во многих странах Европы правые силы подходят к тому, чтобы взять власть в свои руки.
"Не только Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии – ред.) уже является драйвером. В Германии правые силы весьма заметны, другие голоса раздаются", – отметил Шипилин.
При этом "правые" в Европе в основном выступают против помощи Украине, а значит, Киеву ничего позитивного от их прихода к власти ждать не приходится, и эта перспектива не за горами, считает он.
"Я даже предполагаю, что если "Альтернатива для Германии" не победит, а займет в бундестаге весомое число мест, то Украина почувствует это давление, она уже чувствует... А смена политического спектра, который явно намечен в Европе, ничем хорошим для Украины не кончится", – прокомментировал политолог.
Шипилин считает, что деньги, которые Киев брал у Европы на продолжение конфликта с Россией долгие годы, причем преимущественно в кредит, Украина не вернет, но это не главное.
"Самое главное, что Украине денег не дадут впредь. То есть, те деньги, которые были даны в долг, будут стараться вернуть, а вот будущих траншей им точно не видать. Практически во всех странах есть силы, которые против кормить коррумпированную верхушку Зеленского", – сказал Шипилин.
Важно и то давление, которое будет оказываться на Украину всеми странами – "она сразу это ощутит", добавил он.
"Так что события, которые развиваются, будут негативны для Украины, нет для нее позитивных моментов впереди", – резюмировал эксперт.
