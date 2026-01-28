Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
Часть Симферопольского района осталась без света
Часть Симферопольского района осталась без света - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Часть Симферопольского района осталась без света
Часть Симферопольского района в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Часть Симферопольского района в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже работают на месте аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Как сообщалось, накануне часть Алушты осталась без света. Также ранее без электроснабжения оказались населенные пункты Приятное Свидание и Малиновка в Бахчисарайском районе. Специалисты оперативно вернули электричество в дома жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Часть Симферопольского района осталась без света

Три села Симферопольского района обесточены из-за аварии

13:05 28.01.2026
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Часть Симферопольского района в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в Cимферопольском районе, населенные пункты: Мраморное, Перевальное, Заречно", - говорится в сообщении.

Энергетики уже работают на месте аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Как сообщалось, накануне часть Алушты осталась без света. Также ранее без электроснабжения оказались населенные пункты Приятное Свидание и Малиновка в Бахчисарайском районе. Специалисты оперативно вернули электричество в дома жителей.
Лента новостейМолния