Часть Симферопольского района осталась без света
Часть Симферопольского района осталась без света - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Часть Симферопольского района осталась без света
Часть Симферопольского района в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T13:05
2026-01-28T13:05
2026-01-28T13:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Часть Симферопольского района в Крыму обесточена из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Энергетики уже работают на месте аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Как сообщалось, накануне часть Алушты осталась без света. Также ранее без электроснабжения оказались населенные пункты Приятное Свидание и Малиновка в Бахчисарайском районе. Специалисты оперативно вернули электричество в дома жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Часть Симферопольского района осталась без света
Три села Симферопольского района обесточены из-за аварии