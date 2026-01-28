https://crimea.ria.ru/20260128/burya-so-snegom-i-morozami-nadvigaetsya-na-krym-1152749486.html

Буря со снегом и морозами надвигается на Крым

Буря со снегом и морозами надвигается на Крым

В Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха 1 февраля понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8-13 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: В пресс-службе компании "Крымэнерго" сообщили, что на предприятии действует режим повышенной готовности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

