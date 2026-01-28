Рейтинг@Mail.ru
Буря со снегом и морозами надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Буря со снегом и морозами надвигается на Крым
Буря со снегом и морозами надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Буря со снегом и морозами надвигается на Крым
В Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.01.2026
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха 1 февраля понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8-13 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: В пресс-службе компании "Крымэнерго" сообщили, что на предприятии действует режим повышенной готовности. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
13:58 28.01.2026 (обновлено: 14:13 28.01.2026)
 
Снегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В Крыму с 30 января по 1 февраля объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшение погоды. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
"В связи с прохождением южного циклона днем 30 января, 31 января, 1 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, вечером 31 января переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снег, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха 1 февраля понизится на 10-12 градусов и составит ночью 8-13 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
  • исключить выход в горно-лесную местность
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения
  • уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций
  • ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших
  • населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рекомендуют принять меры по сохранности своего имущества
  • водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения
  • пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой.
В пресс-службе компании "Крымэнерго" сообщили, что на предприятии действует режим повышенной готовности.

"В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях сформированы дополнительные восстановительные бригады", - отметили на предприятии.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
