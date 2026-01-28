Рейтинг@Mail.ru
Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/bolee-25-tysyach-abonentov-bez-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-1152742764.html
Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области
Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области
Более 25 тысяч абонентов в трех муниципалитетах Запорожской области в среду остались без света, информирует глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T09:50
2026-01-28T09:50
евгений балицкий
отключение электроэнергии
происшествия
электросети
электричество
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_485029d6ce37dd5b8b6b134a6433cc17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Более 25 тысяч абонентов в трех муниципалитетах Запорожской области в среду остались без света, информирует глава региона Евгений Балицкий.Причины отключения уточняются, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, уточнил глава области.Во всех городах и селах Запорожской области открыты центры обогрева для населения. На базах можно согреться, зарядить телефоны, запастись водой и горячим питанием, сообщал ранее Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-postroyat-do-500-megavatt-novoy-generatsii-k-2030-godu-1152733530.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730410_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_f58b23986f8c4c7fc0f2a681c888a1db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, отключение электроэнергии, происшествия, электросети, электричество, запорожская область, новости
Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области

Более 25 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области – Балицкий

09:50 28.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Более 25 тысяч абонентов в трех муниципалитетах Запорожской области в среду остались без света, информирует глава региона Евгений Балицкий.
"25 230 абонентов остались без электроснабжения в Михайловском, Васильевском и Веселовском муниципальных округах", – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Причины отключения уточняются, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, уточнил глава области.
Во всех городах и селах Запорожской области открыты центры обогрева для населения. На базах можно согреться, зарядить телефоны, запастись водой и горячим питанием, сообщал ранее Балицкий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Электросети
Вчера, 18:35
В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
 
Евгений БалицкийОтключение электроэнергииПроисшествияЭлектросетиЭлектричествоЗапорожская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – когда это возможно
11:03Удары по Украине - разбиты объекты критической инфраструктуры
10:39В Крыму водителю такси дали 5 лет колонии за гибель мотоциклиста
10:30Немецкий политик заявил о желании переехать в Крым
10:30В Тверской области подросток осужден за попытку совершить теракт
10:20В Севастополе упали обломки беспилотников ВСУ – ранен мужчина
10:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
10:03ВСУ атакуют Севастополь - что известно
09:59В трех аэропортах юга России введены временные ограничения на полеты
09:55Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион России
09:50Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области
09:42Есть ли риск распространения вируса Нипах за пределы Индии – ответ ВОЗ
09:34Киселев и Симоньян получили награды от главы МВД России
09:28Крымские поезда "Таврия" задерживаются в пути на 3-7 часов
09:16Обстановка на Крымском мосту сейчас
09:08Ростех впервые поставил в войска новые "Зубры"
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
08:18В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
Лента новостейМолния