Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области
Более 25 тысяч абонентов в трех муниципалитетах Запорожской области в среду остались без света, информирует глава региона Евгений Балицкий.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Более 25 тысяч абонентов в трех муниципалитетах Запорожской области в среду остались без света, информирует глава региона Евгений Балицкий.Причины отключения уточняются, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, уточнил глава области.Во всех городах и селах Запорожской области открыты центры обогрева для населения. На базах можно согреться, зарядить телефоны, запастись водой и горячим питанием, сообщал ранее Балицкий.
