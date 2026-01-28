https://crimea.ria.ru/20260128/bolee-25-tysyach-abonentov-bez-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-1152742764.html

Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области

Более 25 тысяч абонентов без света в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Более 25 тысяч абонентов в трех муниципалитетах Запорожской области в среду остались без света, информирует глава региона Евгений Балицкий.Причины отключения уточняются, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, уточнил глава области.Во всех городах и селах Запорожской области открыты центры обогрева для населения. На базах можно согреться, зарядить телефоны, запастись водой и горячим питанием, сообщал ранее Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

