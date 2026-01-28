https://crimea.ria.ru/20260128/blekaut-na-ukraine-obestocheny-13-oblastey-1152749715.html

Блэкаут на Украине: обесточены 13 областей

2026-01-28T14:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. На Украине в среду без электричества остались абоненты в 13 областях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".По данным предприятия, еще 730 населенных пунктов в Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Харьковской и Черниговской обесточены из-за непогоды.Кроме того, во всех регионах Украины сейчас применяются графики ограничения мощности для промышленности и почасовых отключений – для всех потребителей. В отдельных областях – применены аварийные обесточивания. Во всех регионах Украины сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.Накануне на Украине без электроснабжения оставались жители 10 областей. Причиной также стала непогода и массированные удары по критической инфраструктуре.В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве и области, Харькове и области, а также в Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Кроме того, по его данным, чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве: более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.24 января сообщалось, что свыше 1,2 миллиона потребителей в Киеве и Чернигове остались без электроснабжения. В разных областях Украины вводятся экстренные графики отключения света.Ранее в украинской компании ДТЭК назвали близкой к катастрофе энергетическую ситуацию в стране. 16 января объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. По всей стране введены графики веерных отключений.Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию очень сложной и неоднократно призвал горожан покинуть столицу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия в каменных джунглях: Киеву грозит экологическая катастрофаКличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицуКолоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект

