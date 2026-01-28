Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Кубань – что известно - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/ataka-vsu-na-kuban--chto-izvestno-1152738274.html
Атака ВСУ на Кубань – что известно
Атака ВСУ на Кубань – что известно - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Атака ВСУ на Кубань – что известно
Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T05:47
2026-01-28T05:57
краснодарский край
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.Удары были отражены над Северским районом, пострадавших нет. Сейчас на местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.Во вторник в течение дня над Крымом и Черным морем сбили восемь беспилотников ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости
Атака ВСУ на Кубань – что известно

На Кубани дроны ВСУ повредили жилые дома

05:47 28.01.2026 (обновлено: 05:57 28.01.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.
Удары были отражены над Северским районом, пострадавших нет.

"В хуторе Свободный обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. И еще два – в станице Северской. В одном случае повреждены кровля, потолок и пол, в другом – выбило стекла". - говорится в сообщении.

Сейчас на местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.
Во вторник в течение дня над Крымом и Черным морем сбили восемь беспилотников ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму
05:47Атака ВСУ на Кубань – что известно
05:35Воздушная тревога отменена: в Севастополе всю ночь звучали сирены
00:01Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
22:37В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
22:21Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
22:03Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – МИД Украины
21:55Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
21:44Крымский мост открыт
21:35Почему туристы возвращаются в Крым
21:14Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
21:02Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:55Центр Ялты разгрузят от транспорта
20:37В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
20:2311 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
20:11Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
19:56В какие села Крыма в 2026 году придет газ
Лента новостейМолния