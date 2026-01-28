https://crimea.ria.ru/20260128/ataka-vsu-na-kuban--chto-izvestno-1152738274.html
Атака ВСУ на Кубань – что известно
Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T05:47
2026-01-28T05:47
2026-01-28T05:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Четыре жилых частных дома повреждены в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.Удары были отражены над Северским районом, пострадавших нет. Сейчас на местах падения обломков работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.Во вторник в течение дня над Крымом и Черным морем сбили восемь беспилотников ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, безопасность, новости
