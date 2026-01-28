https://crimea.ria.ru/20260128/ataka-na-vsu-na-sevastopol--rassledovaniem-zanyalsya-sk-rossii-1152754815.html

Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России

Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России - РИА Новости Крым, 28.01.2026

Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России

СК России расследует преступления ВСУ против мирных граждан регионов РФ, которые атаковали украинские боевики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 28.01.2026

2026-01-28T16:00

2026-01-28T16:00

2026-01-28T16:59

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. СК России расследует преступления ВСУ против мирных граждан регионов РФ, которые атаковали украинские боевики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Речь о произошедшем в Севастополе, в Белгородской, Херсонской и Брянской областях. Так, в городе-герое на полуострове рабочий, находясь рядом с образовательным учреждением, получил ранения осколками сбитого дрона."В Херсонской области сотрудник районной больницы получил ранение в результате атаки БПЛА. В селе Старая Збурьевка вследствие сброса боеприпаса с беспилотника ранен мужчина. В Брянской области из-за ударов дронами в деревне Горицы Погарского района пострадал мирный житель", – рассказали в СК.И добавили, что еще один человек пострадал в селе Зозули Белгородской области. Враг атаковал грузовой автомобиль, в результате чего ранен водитель.Все обстоятельства случившегося будут установлены, а действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.Ранее сообщалось, что от атак ВСУ на прифронтовые регионы страны с 19 по 25 января погибли 15 мирных жителей, ранены 84 человека, в том числе четверо несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробностиВСУ на фоне переговоров с РФ убили медиков скорой – МИД сделал заявлениеПолитика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе

