Атака БПЛА на Крым и приглашение Зеленского в Москву: главное за день - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Атака БПЛА на Крым и приглашение Зеленского в Москву: главное за день
Атака БПЛА на Крым и приглашение Зеленского в Москву: главное за день - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Атака БПЛА на Крым и приглашение Зеленского в Москву: главное за день
ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. Пассажирские поезда задержались в пути в Крым и из Крыма из-за продолжительного... РИА Новости Крым, 28.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. Пассажирские поезда задержались в пути в Крым и из Крыма из-за продолжительного перекрытия Крымского моста. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву при готовности к диалогу о завершении конфликта. Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения вируса Нипах за пределы Индии. Стоимость золота достигла нового исторического максимума в 5,2 тысячи долларов за унцию. Ростех поставил в войска новые комплексы "Зубр" для защиты критической инфраструктуры от беспилотников.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака беспилотников на Крым и СевастопольНочью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь.По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.Перекрытие Крымского моста и задержка поездовВо время ночной атаки ВСУ Крымский мост был перекрыт в течение семи часов. Движение было ограничено с полуночи и возобновлено в 7:33.Вследствие продолжительного перекрытия ряд поездов сообщением с Крымом задержались в пути на 3-7 часов. Первоначально речь шла о 12 составах.По состоянию на 15:00 в пути задерживались уже шесть поездов, а на 18:00 – пять поездов. В их числе №068 Симферополь – Москва, №328 Симферополь – Кисловодск, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, №196 Симферополь – Москва, №092 Севастополь – Москва. Время задержки – от 3 до 5,5 часов.Приглашение Зеленского в МосквуНакануне украинские СМИ, цитируя министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос территорий.Помощник президента России Юрий Ушаков. Комментируя эту информацию, заявил, что "если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву". Он отметил, что главе киевского режима будут гарантировано обеспечены безопасность и необходимые условия для работы.При этом он отметил, что для российской стороны заявления Зеленского о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным не является новым вопросом. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены и ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов, подчеркнул представитель Кремля.Освобождение российских моряков с "Маринеры"Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Моряки находятся на пути домой. При этом дипломат отметила, что прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".Риски распространения вируса НипахРоссийский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что риск распространения вируса Нипах, зарегистрированного в Западной Бенгалии, на сегодняшний день крайне низкий.Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии.Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет.Стоимость золота бьет рекордыСтоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов. В конце декабря стоимость золота составляла 4,5 тыс. долларов за унциюПоставка комплексов "Зубр" в войскаГоскорпорация Ростех впервые поставил в войска новые комплексы "Зубр" для защиты от беспилотников критически важной инфраструктуры. Их радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели, в том числе барражирующие боеприпасы.Система "Зубра" самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение.Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь. Пассажирские поезда задержались в пути в Крым и из Крыма из-за продолжительного перекрытия Крымского моста. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву при готовности к диалогу о завершении конфликта. Российских моряков с танкера "Маринера" отпустили на свободу. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения вируса Нипах за пределы Индии. Стоимость золота достигла нового исторического максимума в 5,2 тысячи долларов за унцию. Ростех поставил в войска новые комплексы "Зубр" для защиты критической инфраструктуры от беспилотников.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массированная атака беспилотников на Крым и Севастополь

Ночью и утром в среду боевики ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым и Севастополь.
По данным Минобороны РФ, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 23 БПЛА самолетного типа над территорией Республики Крым, шесть – над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря.
В Севастополе сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. Опасность в городе объявили в 00.55, об отбое сообщили в 05:35.
Утром в среду атака на город продолжилась. Тревога вновь была объявлена в 7:57. Как сообщил позже губернатор Михаил Развожаев, при атаке обломки сбитого дрона упали возле образовательного центра имени Ревякина. Осколочное ранение получил рабочий здания, который в этот момент находился на улице. Все учащиеся в этот момент были в укрытии.
Перекрытие Крымского моста и задержка поездов

Во время ночной атаки ВСУ Крымский мост был перекрыт в течение семи часов. Движение было ограничено с полуночи и возобновлено в 7:33.
Вследствие продолжительного перекрытия ряд поездов сообщением с Крымом задержались в пути на 3-7 часов. Первоначально речь шла о 12 составах.
По состоянию на 15:00 в пути задерживались уже шесть поездов, а на 18:00 – пять поездов. В их числе №068 Симферополь – Москва, №328 Симферополь – Кисловодск, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, №196 Симферополь – Москва, №092 Севастополь – Москва. Время задержки – от 3 до 5,5 часов.
Приглашение Зеленского в Москву

Накануне украинские СМИ, цитируя министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос территорий.
Помощник президента России Юрий Ушаков. Комментируя эту информацию, заявил, что "если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву". Он отметил, что главе киевского режима будут гарантировано обеспечены безопасность и необходимые условия для работы.
При этом он отметил, что для российской стороны заявления Зеленского о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным не является новым вопросом. Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены и ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов, подчеркнул представитель Кремля.
Освобождение российских моряков с "Маринеры"

Двух российских моряков с танкера "Маринера", захваченного вооруженными силами США 7 января 2026 года, отпустили на свободу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Моряки находятся на пути домой. При этом дипломат отметила, что прошло уже немало времени с момента получения российской стороной подтверждения о принятом президентом США Дональдом Трампом решении об освобождении россиян с "Маринеры".
Риски распространения вируса Нипах

Российский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что риск распространения вируса Нипах, зарегистрированного в Западной Бенгалии, на сегодняшний день крайне низкий.
Роспотребнадзор мониторирует информацию об осложнении эпидситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что завоз вируса Нипах в Россию возможен, при этом о новой пандемии речь не идет.
Стоимость золота бьет рекорды

Стоимость золота на бирже побила новый исторический рекорд, превысив 5,2 тысячи долларов за тройскую унцию.
Отмечается, что выше отметки в 5,2 тысячи долларов показатель поднялся впервые в истории торгов. В конце декабря стоимость золота составляла 4,5 тыс. долларов за унцию
Поставка комплексов "Зубр" в войска

Госкорпорация Ростех впервые поставил в войска новые комплексы "Зубр" для защиты от беспилотников критически важной инфраструктуры. Их радиолокационные станции обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели, в том числе барражирующие боеприпасы.
Система "Зубра" самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение.
Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры.
