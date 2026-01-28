https://crimea.ria.ru/20260128/Salo-luk-khamsa-i-pokrepche-chto-to-krymskaya-traditsiya-Lanovogo-1119204991.html

"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового

"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового - РИА Новости Крым, 28.01.2026

"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового

Актер Василий Лановой, по его собственным словам, бывал в Крыму много раз, любил приезжать на полуостров, который был для него родным и особенным. Он ушел из... РИА Новости Крым, 28.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Актер Василий Лановой, по его собственным словам, бывал в Крыму много раз, любил приезжать на полуостров, который был для него родным и особенным. Он ушел из жизни в 2021 году, оставив по себе долгую память в культуре, душах людей разных поколений... В последние годы жизни он был бессменным участником фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи. Для него это всегда было долгожданной возможностью прикоснуться к красоте и древности.Как вспоминает гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, Василия Ланового по традиции встречал на 9-м километре перед въездом в город его хороший друг, керчанин, один из создателей фестиваля "Боспорские агоны" Александр Бобров.Одним из самых любимых мест актера в городе был Митридат."Он постоянно по нему ходил, вспоминал, что было… И, конечно, море! Море он любил очень сильно! Это его самые любимые места. В том числе и наш музейный дворик. Там была особая аура. Там мы могли вместить только 100 человек и не более, включая балконы и все прочее. Там было его любимое сакральное место, – рассказала Татьяна Умрихина. – И, конечно, он на Митридате читал Пушкина. Он читал так, как не читал нигде! Он нам тогда сказал так: "Слушайте, первый раз спрашиваю: вы меня засняли? Потому что я ни на одной сцене не сумел так прочесть!" И это действительно было просто бесподобно!"Артист театра и кино, народный артист СССР, Герой Труда России Василий Семенович Лановой скончался в Москве от коронавируса 29 января 2021 года на 88 году жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

