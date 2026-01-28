Рейтинг@Mail.ru
"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/Salo-luk-khamsa-i-pokrepche-chto-to-krymskaya-traditsiya-Lanovogo-1119204991.html
"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового - РИА Новости Крым, 28.01.2026
"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
Актер Василий Лановой, по его собственным словам, бывал в Крыму много раз, любил приезжать на полуостров, который был для него родным и особенным. Он ушел из... РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T06:40
2026-01-28T06:40
новости
общество
культура
василий лановой
кино
ссср
россия
крым
керчь
татьяна умрихина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152675305_0:131:2804:1708_1920x0_80_0_0_65a77699ae74e5ee70e5397d0791facf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Актер Василий Лановой, по его собственным словам, бывал в Крыму много раз, любил приезжать на полуостров, который был для него родным и особенным. Он ушел из жизни в 2021 году, оставив по себе долгую память в культуре, душах людей разных поколений... В последние годы жизни он был бессменным участником фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи. Для него это всегда было долгожданной возможностью прикоснуться к красоте и древности.Как вспоминает гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, Василия Ланового по традиции встречал на 9-м километре перед въездом в город его хороший друг, керчанин, один из создателей фестиваля "Боспорские агоны" Александр Бобров.Одним из самых любимых мест актера в городе был Митридат."Он постоянно по нему ходил, вспоминал, что было… И, конечно, море! Море он любил очень сильно! Это его самые любимые места. В том числе и наш музейный дворик. Там была особая аура. Там мы могли вместить только 100 человек и не более, включая балконы и все прочее. Там было его любимое сакральное место, – рассказала Татьяна Умрихина. – И, конечно, он на Митридате читал Пушкина. Он читал так, как не читал нигде! Он нам тогда сказал так: "Слушайте, первый раз спрашиваю: вы меня засняли? Потому что я ни на одной сцене не сумел так прочесть!" И это действительно было просто бесподобно!"Артист театра и кино, народный артист СССР, Герой Труда России Василий Семенович Лановой скончался в Москве от коронавируса 29 января 2021 года на 88 году жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260116/Glavnyy-russkiy-ofitser-Vasiliy-Lanovoy-ukrainets-lyubivshiy-Krym-1119203179.html
https://crimea.ria.ru/20220612/v-kerchi-otkryli-pamyatnik-vasiliyu-lanovomu-1123522620.html
россия
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152675305_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_2ce0ad34cdc780878c99cb2afdc98018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, общество, культура, василий лановой, кино, ссср, россия, крым, керчь, татьяна умрихина, боспорские агоны
"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового

Крымские традиции Василия Ланового – к пятилетию со дня смерти великого актера

06:40 28.01.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПортрет на памятнике артисту Василию Лановому на Новодевичьем кладбище в Москве
Портрет на памятнике артисту Василию Лановому на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Актер Василий Лановой, по его собственным словам, бывал в Крыму много раз, любил приезжать на полуостров, который был для него родным и особенным. Он ушел из жизни в 2021 году, оставив по себе долгую память в культуре, душах людей разных поколений... В последние годы жизни он был бессменным участником фестиваля "Боспорские агоны" в Керчи. Для него это всегда было долгожданной возможностью прикоснуться к красоте и древности.
Как вспоминает гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, Василия Ланового по традиции встречал на 9-м километре перед въездом в город его хороший друг, керчанин, один из создателей фестиваля "Боспорские агоны" Александр Бобров.

"Это была традиционная керченская встреча: сало, лук, хамса и покрепче что-то. И вот пока эта традиция не воплощалась, в город не въезжали", – вспоминает Татьяна Умрихина.

Кадр из фильма Офицеры (1971). В роли Ивана Варравы - Василий Лановой
16 января, 07:23
Украинец, любивший Крым: к 92-летию главного русского офицера Ланового
Одним из самых любимых мест актера в городе был Митридат.
"Он постоянно по нему ходил, вспоминал, что было… И, конечно, море! Море он любил очень сильно! Это его самые любимые места. В том числе и наш музейный дворик. Там была особая аура. Там мы могли вместить только 100 человек и не более, включая балконы и все прочее. Там было его любимое сакральное место, – рассказала Татьяна Умрихина. – И, конечно, он на Митридате читал Пушкина. Он читал так, как не читал нигде! Он нам тогда сказал так: "Слушайте, первый раз спрашиваю: вы меня засняли? Потому что я ни на одной сцене не сумел так прочесть!" И это действительно было просто бесподобно!"
Артист театра и кино, народный артист СССР, Герой Труда России Василий Семенович Лановой скончался в Москве от коронавируса 29 января 2021 года на 88 году жизни.
В Керчи открыли памятник Василию Лановому
12 июня 2022, 17:17
В Керчи открыли памятник Василию Лановому
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиОбществоКультураВасилий ЛановойКиноСССРРоссияКрымКерчьТатьяна УмрихинаБоспорские агоны
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:53На Байкале опрокинулся УАЗ – погибла туристка
08:51Стоимость золота достигла нового исторического максимума
08:33Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 9-километровый столб пепла
08:18В Крым и из Крыма задерживаются 12 поездов
08:09Над Севастополем работает ПВО
08:07Крымский мост сейчас – обстановка после открытия проезда
07:58Воздушная тревога объявлена в Севастополе
07:52В Севастополе остановили морской транспорт
07:37Путешествие к югу Земли: история открытия и исследования Антарктиды
07:33Движение по Крымскому мосту открыли спустя семь часов
07:21Над Крымом отражена массированная атака ВСУ
06:56Крымский мост закрыт семь часов
06:40"Сало, лук, хамса и покрепче что-то": крымская традиция Ланового
06:10В МЧС назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму
05:47Атака ВСУ на Кубань – что известно
05:35Воздушная тревога отменена: в Севастополе всю ночь звучали сирены
00:01Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
Лента новостейМолния