Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260128/Kakoy-segodnya-prazdnik-28-yanvarya_-1117895409.html
Какой сегодня праздник: 28 января
Какой сегодня праздник: 28 января - РИА Новости Крым, 28.01.2026
Какой сегодня праздник: 28 января
28 января в мире – Международный день защиты персональных данных, армяне празднуют День Армии. Также дата знаменательна основанием Петербургской академии наук и РИА Новости Крым, 28.01.2026
2026-01-28T00:00
2026-01-28T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/49/1117424911_0:145:3384:2048_1920x0_80_0_0_bfa55887e8ec03b59a42bdec4f161abc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 28 января в мире – Международный день защиты персональных данных, армяне празднуют День Армии. Также дата знаменательна основанием Петербургской академии наук и рождением историка Василия Ключевского. Что празднуют в мире 28 января 1981 года, чтобы обезопасить жизнь людей, Совет Европы подписал Конвенцию "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". В 2007 году дата превратилась в международный праздник – День защиты персональных данных. Решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Армения поздравляет военнослужащих вооруженных сил страны и отмечает День Армии. Дата приурочена к принятию в 1992 году решения "Об обороне Республики Армения", которое провозгласило фактическое создание национальной армии страны. Знаменательные события В 1724 году по Указу Петра I были основаны крупнейшие научные центры России – Петербургская академия наук и Петербургский университет. В 1906 году в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. В 2003 году в Великобритании началась продажа нового вида биотоплива, которое частично состоит из тех же элементов, что маргарин и майонез – то есть из растительного масла. Кто родился 28 января 1841 года родился русский историк Василий Ключевский. Все труды ученого созданы на тщательном анализе источников. Для книги "Сказания иностранцев о Московском государстве" – изучено около 40 сказаний иностранцев о Руси XV-XVII веков, "Древнерусские жития святых как исторический источник" – около 5000 житийных списков, а над "Курсом русской истории" Ключевский работал более 30 лет. В 1897 году на свет появился советский писатель Валентин Катаев. Он был добровольцем Красной армии в годы Гражданской войны и военкором в годы Великой Отечественной. Среди наиболее популярных его произведений: роман "Время, вперед", повести "Я сын трудового народа", "Белеет парус одинокий", "Сын полка". По ним в СССР были сняты фильмы. Также 28 января родились экс-президент Франции Николя Саркози, солист ВИА "Синяя птица" Сергей Дроздов, актриса Ольга Кабо, солист группы "Backstreet Boys" Ник Картер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111742/49/1117424911_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_b497d27df47cacb153e6a0e218f8d2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 28 января

Что отмечают в России и в мире 28 января

00:00 28.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкИнтернет-пользователи у компьютера. Архивное фото
Интернет-пользователи у компьютера. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 28 января в мире – Международный день защиты персональных данных, армяне празднуют День Армии. Также дата знаменательна основанием Петербургской академии наук и рождением историка Василия Ключевского.

Что празднуют в мире

28 января 1981 года, чтобы обезопасить жизнь людей, Совет Европы подписал Конвенцию "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных". В 2007 году дата превратилась в международный праздник – День защиты персональных данных. Решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы.
Армения поздравляет военнослужащих вооруженных сил страны и отмечает День Армии. Дата приурочена к принятию в 1992 году решения "Об обороне Республики Армения", которое провозгласило фактическое создание национальной армии страны.

Знаменательные события

В 1724 году по Указу Петра I были основаны крупнейшие научные центры России – Петербургская академия наук и Петербургский университет.
В 1906 году в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы – первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
В 2003 году в Великобритании началась продажа нового вида биотоплива, которое частично состоит из тех же элементов, что маргарин и майонез – то есть из растительного масла.

Кто родился

28 января 1841 года родился русский историк Василий Ключевский. Все труды ученого созданы на тщательном анализе источников. Для книги "Сказания иностранцев о Московском государстве" – изучено около 40 сказаний иностранцев о Руси XV-XVII веков, "Древнерусские жития святых как исторический источник" – около 5000 житийных списков, а над "Курсом русской истории" Ключевский работал более 30 лет.
В 1897 году на свет появился советский писатель Валентин Катаев. Он был добровольцем Красной армии в годы Гражданской войны и военкором в годы Великой Отечественной. Среди наиболее популярных его произведений: роман "Время, вперед", повести "Я сын трудового народа", "Белеет парус одинокий", "Сын полка". По ним в СССР были сняты фильмы.
Также 28 января родились экс-президент Франции Николя Саркози, солист ВИА "Синяя птица" Сергей Дроздов, актриса Ольга Кабо, солист группы "Backstreet Boys" Ник Картер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Местами туман и до +14: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 января
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина собирается подписать с США договор о завершении конфликта с РФ
22:37В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
22:21Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
22:03Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – МИД Украины
21:55Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
21:44Крымский мост открыт
21:35Почему туристы возвращаются в Крым
21:14Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
21:02Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:55Центр Ялты разгрузят от транспорта
20:37В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
20:2311 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
20:11Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
19:56В какие села Крыма в 2026 году придет газ
19:39Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
19:22Украинские беспилотники атакуют Кубань
19:10В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
Лента новостейМолния