84-я годовщина образования Крымского фронта: как это было
84 года назад был образован Крымский фронт
18:07 28.01.2026 (обновлено: 18:19 28.01.2026)
КЕРЧЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 28 января – день образования Крымского фронта на Ак-Монайских позициях. Это крепость духа Красной армии. Каждый метр этой земли с января по май 1942 года обильно покрывался гитлеровскими снарядами. Наши потери были колоссальными. Но советский солдат не сдал ни метра родной земли захватчику.
Журналисты РИА Новости Крым побывали на местах боевых действий, а также пообщались с родственниками красноармейцев, памятные вещи которых в скором времени отправятся в их родные дома.
Оборона Керченского полуострова
Ак-Монайский перешеек – 18 километров суши между Азовским и Черным морями на Керченском полуострове. Здесь в начале 1942 года началась одна из масштабнейших оборонительных операций Красной армии.
Позже историки стали ее называть "катастрофой Крымского фронта 1942 года". В советский период об этом театре военных сражений говорили мало и неохотно. Отсюда и много "темных пятен" в истории этой операции.
Благодаря работе поисковых отрядов на Керченском полуострове, события января – мая 1942 года проясняются, становятся понятными и доступными для более глубокого, детального изучения.
Практически каждый выход поисковиков в поля – это новые имена защитников нашей Родины. За 30 лет работы специалисты подняли больше двух тысяч солдат и командиров, установили 136 имен.
Красноармеец Федор Коваленко
81 год забвения
Великая Отечественная война прошла фактически через каждую семью советского народа. Многие потомки до сих пор ищут своих дедов и прадедов. Но информации зачастую не много. Не всегда помогают и архивы Минобороны.
Так, одна семья из Краснодарского края несколько десятков лет искала своего воина. Красноармеец Коваленко Федор Павлович был призван в 1942 году. На этот момент мужчине было 39 лет. По архивным данным, с мая 1943 года числится пропавшим без вести. Дома остались дети, жена, братья.
"Сложная и часто меняющаяся обстановка на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. не позволяла точно установить судьбу некоторых военнослужащих, поэтому они были учтены пропавшими без вести", – сказано в выдержке из ответа Центрального архива Минобороны РФ на запрос семьи красноармейца Коваленко.
Свидетельство о рождении Федора Коваленко
Свидетельство о рождении Федора Коваленко
Красноармеец Федор Коваленко
Свидетельство о рождении Федора Коваленко
Красноармеец Федор Коваленко
Воины возвращаются в родные дома
В 2024 году в полях под Керчью специалисты отряда "Крым-Поиск" обнаружили нескольких бойцов Красной армии. Останки воинов лежали в траншее на глубине около полутора метров. При одном из них был нательный медальон, внутри клочок бумаги.
"Это чудо, что бумага сохранилась, хоть и не полностью. Большая редкость. По этим фрагментам мы смогли прочитать и установить имя бойца, а позже – его звание и место призыва", – рассказывает руководитель Военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
Через год останки красноармейца Коваленко предали земле на воинском кладбище в селе Батальное Ленинского района. Его похоронили в братской могиле. Информация об этом появилась в СМИ. Спустя несколько месяцев поисковики получили такое сообщение:
"Добрый день! Разрешите вопрос о захоронении останков красноармейцев 15.04.25 в Батальном. Красноармеец Коваленко Федор Павлович 1903 г.р. – мой дед. Останки опознали по солдатскому медальону?"
Так, после очередных поисков в интернете, семья советского рядового впервые за 81 год узнала о своем герое. Их дед погиб в 200 километрах от дома на Керченском полуострове. Погиб, сдерживая натиск врага, который давил и титаническими шагами продвигался все ближе и ближе к их родной Новоджерелиевской станице Тимашевского района Краснодарского края.
"Жена деда, моя бабушка Евдокия Архиповна, так и прожила до смерти в 1993 году в этой станице. Поисковики нам вернули человека в семью. Это архиважно, что есть такое движение и они находят солдат. Наш дед был просто фотографией в рамке. Теперь он с нами, это неописуемое счастье для родных", – рассказала РИА Новости Крым внучка красноармейца Коваленко Павла Федоровича.
Сейчас в музее Боевой славы Ленинского района хранятся личные вещи красноармейца Коваленко: котелок, фляга, кокарда, монеты, ложка. Эти предметы передадут родственникам, которые уже планируют приехать на Керченский полуостров.
… до последнего имени
По некоторым данным, безвозвратные потери, включая умерших в госпиталях после эвакуации, составили примерно две трети личного состава Крымского фронта. Это около 160 тысяч человек. Сколько бойцов до сих пор остается в полях Керченского полуострова, не знает никто.
Но с каждым годом, с очередной "Вахтой Памяти" специалисты "Крым-Поиска" приближаются к этому ответу. И эта работа будет продолжена, говорят поисковики, пока не получится установить имена всех солдат и офицеров, сражавшихся на Ак-Монайском плацдарме с января по май 1942 года.
В 84-ю годовщину начала Крымского фронта, на знаковых местах провели митинги. Оружейным салютом почтили павших предков – защитников советской Родины – Военнослужащие армии России.
Так, 28 января, на Керченском полуострове вспомнили красноармейцев и открыли 32-й сезон "Вахты Памяти "Крымфронт-2026". Как только установится хорошая погода, поисковики выйдут в поля Ленинского района и продолжат возвращать Родине имена ее незабытых героев.
