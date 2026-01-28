84-я годовщина образования Крымского фронта: как это было

https://crimea.ria.ru/20260128/84-ya-godovschina-obrazovaniya-krymskogo-fronta-kak-eto-bylo-1152749208.html

28 января – день образования Крымского фронта на Ак-Монайских позициях. Это крепость духа Красной армии. Каждый метр этой земли с января по май 1942 года... РИА Новости Крым, 28.01.2026

КЕРЧЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. 28 января – день образования Крымского фронта на Ак-Монайских позициях. Это крепость духа Красной армии. Каждый метр этой земли с января по май 1942 года обильно покрывался гитлеровскими снарядами. Наши потери были колоссальными. Но советский солдат не сдал ни метра родной земли захватчику. Журналисты РИА Новости Крым побывали на местах боевых действий, а также пообщались с родственниками красноармейцев, памятные вещи которых в скором времени отправятся в их родные дома.Оборона Керченского полуостроваАк-Монайский перешеек – 18 километров суши между Азовским и Черным морями на Керченском полуострове. Здесь в начале 1942 года началась одна из масштабнейших оборонительных операций Красной армии.Позже историки стали ее называть "катастрофой Крымского фронта 1942 года". В советский период об этом театре военных сражений говорили мало и неохотно. Отсюда и много "темных пятен" в истории этой операции.Благодаря работе поисковых отрядов на Керченском полуострове, события января – мая 1942 года проясняются, становятся понятными и доступными для более глубокого, детального изучения.Практически каждый выход поисковиков в поля – это новые имена защитников нашей Родины. За 30 лет работы специалисты подняли больше двух тысяч солдат и командиров, установили 136 имен.81 год забвенияВеликая Отечественная война прошла фактически через каждую семью советского народа. Многие потомки до сих пор ищут своих дедов и прадедов. Но информации зачастую не много. Не всегда помогают и архивы Минобороны.Так, одна семья из Краснодарского края несколько десятков лет искала своего воина. Красноармеец Коваленко Федор Павлович был призван в 1942 году. На этот момент мужчине было 39 лет. По архивным данным, с мая 1943 года числится пропавшим без вести. Дома остались дети, жена, братья.Воины возвращаются в родные домаВ 2024 году в полях под Керчью специалисты отряда "Крым-Поиск" обнаружили нескольких бойцов Красной армии. Останки воинов лежали в траншее на глубине около полутора метров. При одном из них был нательный медальон, внутри клочок бумаги.Через год останки красноармейца Коваленко предали земле на воинском кладбище в селе Батальное Ленинского района. Его похоронили в братской могиле. Информация об этом появилась в СМИ. Спустя несколько месяцев поисковики получили такое сообщение:Так, после очередных поисков в интернете, семья советского рядового впервые за 81 год узнала о своем герое. Их дед погиб в 200 километрах от дома на Керченском полуострове. Погиб, сдерживая натиск врага, который давил и титаническими шагами продвигался все ближе и ближе к их родной Новоджерелиевской станице Тимашевского района Краснодарского края."Жена деда, моя бабушка Евдокия Архиповна, так и прожила до смерти в 1993 году в этой станице. Поисковики нам вернули человека в семью. Это архиважно, что есть такое движение и они находят солдат. Наш дед был просто фотографией в рамке. Теперь он с нами, это неописуемое счастье для родных", – рассказала РИА Новости Крым внучка красноармейца Коваленко Павла Федоровича.Сейчас в музее Боевой славы Ленинского района хранятся личные вещи красноармейца Коваленко: котелок, фляга, кокарда, монеты, ложка. Эти предметы передадут родственникам, которые уже планируют приехать на Керченский полуостров.… до последнего имениПо некоторым данным, безвозвратные потери, включая умерших в госпиталях после эвакуации, составили примерно две трети личного состава Крымского фронта. Это около 160 тысяч человек. Сколько бойцов до сих пор остается в полях Керченского полуострова, не знает никто.Но с каждым годом, с очередной "Вахтой Памяти" специалисты "Крым-Поиска" приближаются к этому ответу. И эта работа будет продолжена, говорят поисковики, пока не получится установить имена всех солдат и офицеров, сражавшихся на Ак-Монайском плацдарме с января по май 1942 года.В 84-ю годовщину начала Крымского фронта, на знаковых местах провели митинги. Оружейным салютом почтили павших предков – защитников советской Родины – Военнослужащие армии России.Так, 28 января, на Керченском полуострове вспомнили красноармейцев и открыли 32-й сезон "Вахты Памяти "Крымфронт-2026". Как только установится хорошая погода, поисковики выйдут в поля Ленинского района и продолжат возвращать Родине имена ее незабытых героев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бойВ Крыму в 2025 году обнаружили останки еще 15 бойцов Красной АрмииПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов

