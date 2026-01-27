https://crimea.ria.ru/20260127/zhitel-kryma-poluchil-17-let-kolonii-za-gosizmenu-1152721512.html
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T15:37
2026-01-27T15:37
2026-01-27T15:55
новости крыма
крым
сакский район
севастополь
новости севастополя
суд
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152722332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69784df34f06234120906bca5d6cec68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также хранил в тайнике взрывчатку, ожидая указаний из Киева. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Кроме того, по заданию сотрудника украинской военной разведки мужчина из тайника компоненты самодельного взрывного устройства, а затем поместил их в новый тайник, ожидая дальнейших указаний.Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастполю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизменуЖительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУВ Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
крым
сакский район
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152722332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_936fd4bf25625bb02cb7f8596382337c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, сакский район, севастополь, новости севастополя, суд, госизмена, видео
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
Крымчанин получил 17 лет колонии за госизмену и хранение взрывчатки по заданию Киева
15:37 27.01.2026 (обновлено: 15:55 27.01.2026)