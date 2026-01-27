Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/zhitel-kryma-poluchil-17-let-kolonii-za-gosizmenu-1152721512.html
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T15:37
2026-01-27T15:55
новости крыма
крым
сакский район
севастополь
новости севастополя
суд
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152722332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69784df34f06234120906bca5d6cec68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также хранил в тайнике взрывчатку, ожидая указаний из Киева. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Кроме того, по заданию сотрудника украинской военной разведки мужчина из тайника компоненты самодельного взрывного устройства, а затем поместил их в новый тайник, ожидая дальнейших указаний.Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастполю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизменуЖительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУВ Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
крым
сакский район
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152722332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_936fd4bf25625bb02cb7f8596382337c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, сакский район, севастополь, новости севастополя, суд, госизмена, видео
Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену

Крымчанин получил 17 лет колонии за госизмену и хранение взрывчатки по заданию Киева

15:37 27.01.2026 (обновлено: 15:55 27.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Крыма, который передавал украинской военной разведке сведения о военных объектах в Крыму, а также хранил в тайнике взрывчатку, ожидая указаний из Киева. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Житель города Сакского района 1972 года рождения инициативно установил личный контакт с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины. По заданию куратора мужчина осуществлял фото- и видеофиксацию военных объектов в Крыму. Полученные материалы с указанием их координат он отправлял украинской спецслужбе", – говорится в сообщении.

Кроме того, по заданию сотрудника украинской военной разведки мужчина из тайника компоненты самодельного взрывного устройства, а затем поместил их в новый тайник, ожидая дальнейших указаний.
Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастполю.
"Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и со штрафом в размере 400 тысяч рублей", – отметили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Запорожской области получил 14 лет колонии за госизмену
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
 
Новости КрымаКрымСакский районСевастопольНовости СевастополяСудГосизмена
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:02В Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставок
17:52Симферополец сядет на 2,5 года за избиение своего знакомого
17:35Мост и фонтаны: в Симферополе завершили благоустройство у Нижнего пруда
17:17В Крыму проиндексировали выплаты из маткапитала и пособие на детей
17:05Долина обездолена: у певицы могут конфисковать имущество в Латвии
16:46Подпорные стены на Адмирала Октябрьского в Севастополе - как идет стройка
16:37Крым вернет 1,5 млрд рублей за счет долгостроев
16:29Два цветка и крематорий: киевляне поздравили Зеленского с днем рождения
16:19Цирк Гии Эрадзе приехал в Симферополь в четвертый раз с новым шоу
16:08ВТБ: каждый третий ипотечный заемщик в 2025 году использовал маткапитал
15:55Рейд в Севастополе открыли
15:51Юлию Тимошенко будут заочно судить в России за фейки об армии РФ
15:46Бастрыкин затребовал доклад из-за травмирования детей на недострое в Ялте
15:37Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
15:27В Севастополе закрыли рейд
15:20Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
15:13ДТП и снежные ловушки: в Крыму рассказали о "новогодних" происшествиях
14:58Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии
14:44В Херсонской области появятся новые курорты и объекты лечебного туризма
14:32Российскую вакцину от ВПЧ можно применять детям - Минздрав
Лента новостейМолния