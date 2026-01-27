https://crimea.ria.ru/20260127/zelenskiy-gotov-obsudit-s-putinym-vopros-territoriy--mid-ukrainy-1152736958.html

Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – МИД Украины

2026-01-27T22:03

2026-01-27T22:03

2026-01-27T22:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос территорий. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.По его словам, в переговорном процессе остаются два наиболее чувствительных и пока неурегулированных вопроса – тема территорий и будущий контроль ЗАЭС. Именно для их решения Зеленский готов встретиться с Путиным и это обсудить, сказал глава внешнеполитического министерства Украины.При этом Сибига подчеркнул, что не считает необходимой собственную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Министр также сообщил, что в ходе переговоров уже велись содержательные обсуждения, касающиеся параметров прекращения огня, а также механизмов мониторинга и верификации возможного перемирия.Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента выразил мнение, что Украине придется пойти на территориальные уступки.При этом Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.Глава киевского режима назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По его словам, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали переговоры в Абу-ДабиРоссия и Украина на переговорах обсудили нерешенные вопросы плана СШАВ МИД оценили перспективы урегулирования на Украине

