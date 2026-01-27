https://crimea.ria.ru/20260127/yuliyu-timoshenko-budut-zaochno-sudit-v-rossii-za-feyki-ob-armii-rf-1152721946.html
Юлию Тимошенко будут заочно судить в России за фейки об армии РФ
Юлию Тимошенко будут заочно судить в России за фейки об армии РФ - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Юлию Тимошенко будут заочно судить в России за фейки об армии РФ
Басманный районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении ложной информации о
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Басманный районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По версии следствия, Тимошенко, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.В отношении Юлии Тимошенко расследуется уголовное дело на Украине. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет экс-премьера в подкупе депутатов Верховной рады. Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Тимошенко на суде отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их политическим заказом. В июле 2024 года Тимошенко была объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В апреле 2022 года украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-депутат Рады объяснил неприязнь крымчан к ТимошенкоТимошенко на Украине заподозрили в подкупе депутатов – идут обыскиПочему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
15:51 27.01.2026 (обновлено: 16:01 27.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Басманный районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Украины, общественного и политического деятеля Юлии Тимошенко. Она заочно обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.
По версии следствия, Тимошенко, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности российских военнослужащих к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.
В отношении Юлии Тимошенко расследуется уголовное дело на Украине. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет экс-премьера в подкупе депутатов Верховной рады. Высший антикоррупционный суд Украины 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также была обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Также суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа". Тимошенко на суде отвергла все обвинения в свой адрес, назвав их политическим заказом. В июле 2024 года Тимошенко была объявлена в международный розыск, в декабре 2025 года ей заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В апреле 2022 года украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
