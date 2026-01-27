https://crimea.ria.ru/20260127/vremya-v-puti-poezda-simferopol-moskva-sokratitsya-na-8-chasov-1152719736.html

Время в пути поезда Симферополь-Москва сократится на 8 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Открыта продажа билетов на поезд "Таврия" №17/18 сообщением Симферополь – Москва, который будет доезжать до столицы почти на восемь часов быстрее, чем раньше. Об этом сообщила пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Общее время в пути составит 29 часов 14 минут – почти на восемь часов меньше, чем сейчас, уточнили в компании.С 28 апреля поезд будет отправляться с Казанского вокзала в 14:40. Ровно через сутки поезд сделает остановку уже в Керчи. В Симферополь состав будет прибывать в 20:20. Время в пути по всему маршруту составит 29 часов 40 минут - на 5 часов 19 минут меньше, чем в прежнем расписании.Поезд будет курсировать через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону. Он будет состоять из плацкартных и купейных одноэтажных вагонов, также в состав будут включены вагон СВ и ресторан."Поезд №17/18 станет вторым быстрым поездом в Крым, чуть-чуть не догнав по скорости фирменный двухэтажный поезд №27/28 "Таврия Экспресс", который доезжает от Москвы до Симферополя за 27 часов 25 минут", - отметили в пресс-службе.Также сегодня открыта продажа билетов на сезонный поезд "Таврия" №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория.25 и 26 апреля поезд будет отправляться из Петербурга в 19:47 и прибывать в Евпаторию через день в 13:30. С 27 апреля и далее он будет отправляться в 19:26. Поезд будет ходить традиционным маршрутом через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону.Из Евпатории поезд будет отправляться с 27 апреля в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:06.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта

