Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ

Нехватку часов на изучение иностранных языков при высокой востребованности в школах можно восполнить введением дополнительных занятий и внеурочной деятельности. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым.
Нехватку часов на изучение иностранных языков при высокой востребованности в школах можно восполнить введением дополнительных занятий и внеурочной деятельности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказала депутат Госсовета Крыма, директор симферопольской средней образовательной школы № 44 Гульнара Муртазаева.
Министерство образования России намерено сократить часы на изучение иностранных языков с 1 сентября текущего года, сообщалось ранее. Инициатива предполагает количество часов иностранного языка в 5-7 классах сократить с 3 часов в неделю до 2 часов, а общий объем - с 510 до 408 часов.
"К сожалению, эта тема сокращения часов по иностранным языкам актуальна, она обсуждается. Но лично мое мнение, вот как я вижу, у нас есть учебный план, которым можно варьировать, и даже если Минпросвещение поставит такие задачи, то можно ввести дополнительные часы и во внеурочную деятельность, и очень активно развиваться в этом направлении. Те, кто хотят изучать язык, они будут изучать его и с репетиторами, и с внеурочкой, и с дополнительным образованием. Это не запрещено", – отметила она.
Директор симферопольской школы также считает, что несмотря на мировые тенденции и связанные с этим изменения, изучение иностранных языков необходимо современным детям.
"Мир многополярен, это понятно. Меняются тенденции, меняются политические истории, но иностранный язык, такой в частности, как английский – это тот язык, на котором сегодня разговаривают практически наши все дружественные страны. Поэтому мне кажется, он необходим детям, и никто не знает, где они в перспективе будут находиться, учиться, где они будут востребованы", – добавила она.
Также спикер подчеркнула значимость изучения и других иностранных языков, вне школьной программы.
"У нас, например, арабский язык посещает очень много детей. И часы занятий учителя арабского языка расписаны. Мы видим, что дети с желанием учат не только один язык, но и дополнительно какие-то новые для них направления. Арабский сложный, но, если ты мусульманин и исповедуешь традиционный ислам, прежде всего ты должен его знать, чтобы читать Коран", – пояснила она.
Гульнара Муртазаева считает, что для каждой школы можно найти вариацию дополнительных часов в сфере внеурочной деятельности или дополнительного образования по иностранным языкам.
"И вообще, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты состоялся как личность. И мне кажется, это рано или поздно будет понято", - подчеркнула она.
