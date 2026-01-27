Рейтинг@Mail.ru
Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260127/vneurochnye-zanyatiya-mogut-vospolnit-nekhvatku-chasov-inyaza-v-shkolakh-rf-1152717809.html
Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
Нехватку часов на изучение иностранных языков при высокой востребованности в школах можно восполнить введением дополнительных занятий и внеурочной деятельности. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T21:14
2026-01-27T21:14
радио "спутник в крыму"
гульнара муртазаева
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
школа
английский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133726555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_06068def5410c1edf42680b4260a13cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Нехватку часов на изучение иностранных языков при высокой востребованности в школах можно восполнить введением дополнительных занятий и внеурочной деятельности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала депутат Госсовета Крыма, директор симферопольской средней образовательной школы № 44 Гульнара Муртазаева.Министерство образования России намерено сократить часы на изучение иностранных языков с 1 сентября текущего года, сообщалось ранее. Инициатива предполагает количество часов иностранного языка в 5-7 классах сократить с 3 часов в неделю до 2 часов, а общий объем - с 510 до 408 часов.Директор симферопольской школы также считает, что несмотря на мировые тенденции и связанные с этим изменения, изучение иностранных языков необходимо современным детям.Также спикер подчеркнула значимость изучения и других иностранных языков, вне школьной программы."У нас, например, арабский язык посещает очень много детей. И часы занятий учителя арабского языка расписаны. Мы видим, что дети с желанием учат не только один язык, но и дополнительно какие-то новые для них направления. Арабский сложный, но, если ты мусульманин и исповедуешь традиционный ислам, прежде всего ты должен его знать, чтобы читать Коран", – пояснила она.Гульнара Муртазаева считает, что для каждой школы можно найти вариацию дополнительных часов в сфере внеурочной деятельности или дополнительного образования по иностранным языкам."И вообще, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты состоялся как личность. И мне кажется, это рано или поздно будет понято", - подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах могут сократить изучение иностранных языковДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133726555_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6ae798ad7b663a0ca24dc0a3f4796a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гульнара муртазаева, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, школа, английский язык
Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ

Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов на изучение иностранных языков в школе

21:14 27.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Нехватку часов на изучение иностранных языков при высокой востребованности в школах можно восполнить введением дополнительных занятий и внеурочной деятельности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала депутат Госсовета Крыма, директор симферопольской средней образовательной школы № 44 Гульнара Муртазаева.
Министерство образования России намерено сократить часы на изучение иностранных языков с 1 сентября текущего года, сообщалось ранее. Инициатива предполагает количество часов иностранного языка в 5-7 классах сократить с 3 часов в неделю до 2 часов, а общий объем - с 510 до 408 часов.

"К сожалению, эта тема сокращения часов по иностранным языкам актуальна, она обсуждается. Но лично мое мнение, вот как я вижу, у нас есть учебный план, которым можно варьировать, и даже если Минпросвещение поставит такие задачи, то можно ввести дополнительные часы и во внеурочную деятельность, и очень активно развиваться в этом направлении. Те, кто хотят изучать язык, они будут изучать его и с репетиторами, и с внеурочкой, и с дополнительным образованием. Это не запрещено", – отметила она.

Директор симферопольской школы также считает, что несмотря на мировые тенденции и связанные с этим изменения, изучение иностранных языков необходимо современным детям.

"Мир многополярен, это понятно. Меняются тенденции, меняются политические истории, но иностранный язык, такой в частности, как английский – это тот язык, на котором сегодня разговаривают практически наши все дружественные страны. Поэтому мне кажется, он необходим детям, и никто не знает, где они в перспективе будут находиться, учиться, где они будут востребованы", – добавила она.

Также спикер подчеркнула значимость изучения и других иностранных языков, вне школьной программы.
"У нас, например, арабский язык посещает очень много детей. И часы занятий учителя арабского языка расписаны. Мы видим, что дети с желанием учат не только один язык, но и дополнительно какие-то новые для них направления. Арабский сложный, но, если ты мусульманин и исповедуешь традиционный ислам, прежде всего ты должен его знать, чтобы читать Коран", – пояснила она.
Гульнара Муртазаева считает, что для каждой школы можно найти вариацию дополнительных часов в сфере внеурочной деятельности или дополнительного образования по иностранным языкам.
"И вообще, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты состоялся как личность. И мне кажется, это рано или поздно будет понято", - подчеркнула она.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
 
Радио "Спутник в Крыму"Гульнара МуртазаеваКрымНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеШколаАнглийский язык
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США
22:37В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
22:21Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
22:03Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – МИД Украины
21:55Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
21:44Крымский мост открыт
21:35Почему туристы возвращаются в Крым
21:14Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
21:02Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:55Центр Ялты разгрузят от транспорта
20:37В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
20:2311 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
20:11Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
19:56В какие села Крыма в 2026 году придет газ
19:39Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
19:22Украинские беспилотники атакуют Кубань
19:10В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
18:48С 1 марта алименты в России будут считать по-новому
18:35В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
Лента новостейМолния