Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ

Нехватку часов на изучение иностранных языков при высокой востребованности в школах можно восполнить введением дополнительных занятий и внеурочной деятельности.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Нехватку часов на изучение иностранных языков при высокой востребованности в школах можно восполнить введением дополнительных занятий и внеурочной деятельности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала депутат Госсовета Крыма, директор симферопольской средней образовательной школы № 44 Гульнара Муртазаева.Министерство образования России намерено сократить часы на изучение иностранных языков с 1 сентября текущего года, сообщалось ранее. Инициатива предполагает количество часов иностранного языка в 5-7 классах сократить с 3 часов в неделю до 2 часов, а общий объем - с 510 до 408 часов.Директор симферопольской школы также считает, что несмотря на мировые тенденции и связанные с этим изменения, изучение иностранных языков необходимо современным детям.Также спикер подчеркнула значимость изучения и других иностранных языков, вне школьной программы."У нас, например, арабский язык посещает очень много детей. И часы занятий учителя арабского языка расписаны. Мы видим, что дети с желанием учат не только один язык, но и дополнительно какие-то новые для них направления. Арабский сложный, но, если ты мусульманин и исповедуешь традиционный ислам, прежде всего ты должен его знать, чтобы читать Коран", – пояснила она.Гульнара Муртазаева считает, что для каждой школы можно найти вариацию дополнительных часов в сфере внеурочной деятельности или дополнительного образования по иностранным языкам."И вообще, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты состоялся как личность. И мне кажется, это рано или поздно будет понято", - подчеркнула она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В российских школах могут сократить изучение иностранных языковДети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданийВ России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов

