В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно

2026-01-27T22:37

2026-01-27T22:37

2026-01-27T22:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Разгерметизация баллона газовой горелки произошла в одном из жилых домов Севастополя – ожог получил один из жильцов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Сообщение о хлопке в районе улицы Павла Корчагина поступило в 21 час 14 минут, проинформировали спасатели. К месту прибыли подразделения МЧС России и другие экстренные службы.

