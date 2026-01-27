Рейтинг@Mail.ru
В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/v-zhilom-dome-sevastopolya-razgermetizirovalsya-gazovyy-ballon-chto-izvestno-1152737310.html
В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
Разгерметизация баллона газовой горелки произошла в одном из жилых домов Севастополя – ожог получил один из жильцов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T22:37
2026-01-27T22:49
севастополь
новости севастополя
газ
мчс севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Разгерметизация баллона газовой горелки произошла в одном из жилых домов Севастополя – ожог получил один из жильцов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Сообщение о хлопке в районе улицы Павла Корчагина поступило в 21 час 14 минут, проинформировали спасатели. К месту прибыли подразделения МЧС России и другие экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_25d59a36c488d7efe947948e40006dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, газ, мчс севастополя, происшествия
В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно

В жилом доме в Севастополе произошла резкая разгерметизировался газового баллона

22:37 27.01.2026 (обновлено: 22:49 27.01.2026)
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Разгерметизация баллона газовой горелки произошла в одном из жилых домов Севастополя – ожог получил один из жильцов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
Сообщение о хлопке в районе улицы Павла Корчагина поступило в 21 час 14 минут, проинформировали спасатели. К месту прибыли подразделения МЧС России и другие экстренные службы.
"Установили, что произошла резкая разгерметизация баллона газовой горелки объемом 500 миллилитров. Пожара и разрушений не последовало. Мужчина получил ожог рук 1 степени, госпитализация ему не потребовалась", – сказано в сообщении ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяГазМЧС СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Отставка вице-премьера Крыма и гастроли цирка Гии Эрадзе: главное за день
22:57Украина хочет подписать мирное соглашение с Россией через США
22:37В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
22:21Обсуждение уступки территорий: чего на самом деле хочет Зеленский
22:03Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий – МИД Украины
21:55Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
21:44Крымский мост открыт
21:35Почему туристы возвращаются в Крым
21:14Внеурочные занятия могут восполнить нехватку часов иняза в школах РФ
21:02Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:55Центр Ялты разгрузят от транспорта
20:37В Крыму изъяли больше 14 тысяч литров незаконного алкоголя
20:2311 тысяч случаев за неделю: Роспотребнадзор оценил ситуацию с гриппом
20:11Крымский мост закрыт: на выезде с полуострова растет очередь
19:56В какие села Крыма в 2026 году придет газ
19:39Украину за полгода покинули полмиллиона молодых людей до 23 лет
19:22Украинские беспилотники атакуют Кубань
19:10В Крыму электрифицируют 21 массив участков для бойцов спецоперации
18:48С 1 марта алименты в России будут считать по-новому
18:35В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 году
Лента новостейМолния