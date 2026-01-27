В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно

https://crimea.ria.ru/20260127/v-zhilom-dome-sevastopolya-razgermetizirovalsya-gazovyy-ballon-chto-izvestno-1152737310.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Разгерметизация баллона газовой горелки произошла в одном из жилых домов Севастополя – ожог получил один из жильцов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Сообщение о хлопке в районе улицы Павла Корчагина поступило в 21 час 14 минут, проинформировали спасатели. К месту прибыли подразделения МЧС России и другие экстренные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:37 27.01.2026 (обновлено: 22:49 27.01.2026)