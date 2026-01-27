https://crimea.ria.ru/20260127/v-ssha-iz-za-snezhnogo-shtorma-pogibli-34-cheloveka-1152712952.html
В США из-за снежного шторма погибли 34 человека
В США из-за обрушившейся на страну снежной бури погибли по меньшей мере 34 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание USA Today. РИА Новости Крым, 27.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В США из-за обрушившейся на страну снежной бури погибли по меньшей мере 34 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание USA Today.По данным издания, более половины смертей были вызваны гипотермией, пребыванием на улице или деятельностью, связанной с уборкой снега.Накануне сообщалось, что шторм и морозы, накрывшие США, затронули свыше 200 миллионов человек. Без света остались сотни тысяч домов, по всей стране отменяются авиарейсы. Как минимум в 21 штате объявлено чрезвычайное положение.
