В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T15:27
2026-01-27T15:27
2026-01-27T15:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта. Об этом сообщает дептранс города.Причина остановки не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта