В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта. Об этом сообщает дептранс города. РИА Новости Крым, 27.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта. Об этом сообщает дептранс города.Причина остановки не сообщается. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
РИА Новости Крым
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта

15:27 27.01.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли рейд и остановили движение морского транспорта. Об этом сообщает дептранс города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.
Причина остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
