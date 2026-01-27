https://crimea.ria.ru/20260127/v-sevastopole-pochtili-pamyat-zhertv-kholokosta-1152715441.html

В Севастополе почтили память жертв Холокоста

В Севастополе состоялись памятные мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщили в Севастопольской еврейской общине.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялись памятные мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом сообщили в Севастопольской еврейской общине.Главный раввин города Биньямин Вольф прочитал поминальную молитву и зажег свечу. Собравшиеся также отдали дань уважения бойцам Красной армии, которые сломили жестокость нацистского режима.Вольф напомнил, что именно Советский Союз понес самые огромные потери в Великой Отечественной войне, освобождая не только свою землю, но и спасая миллионы других, в том числе евреев, заключенных в лагеря смерти, такие как Аушвиц."Я был там. Хотя с тех пор прошло уже 80 лет, воздух в том месте до сих пор пахнет смертью. Это – место тьмы. И приход советских войск стал для узников избавлением от невыносимых мук", – отметил раввин.Также главный раввин отметил, что еврейский народ не забудет подвиг советских солдат и офицеров."Во многих еврейских семьях по всему миру и сегодня говорят: "Мы живы благодаря тому, что наших предков освободили советские войска", в том числе и из Аушвица", – подчеркнул главный раввин Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

