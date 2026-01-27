https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-medrabotnikam-peredali-60-sluzhebnykh-kvartir-1152718929.html

В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму медицинским работникам по договорам служебного найма предоставили 60 квартир, еще 10 жилых помещений находятся в резерве. Об этом сообщает минздрав республики.Как отметили в ведомстве, фонд формируется путем приобретения помещений за счет средств республиканского бюджета, реализации инвестиционных проектов, а также передачи объектов из муниципальной в республиканскую собственность.Кроме того, в Крыму иногородним медработникам, принимающим участие в программе "Земский фельдшер", компенсируют расходы на аренду жилья или ежемесячные выплаты по договорам ипотеки. Размер компенсации составляет до 30 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек и до 20 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 годуКрым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержкуКрым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей

