Рейтинг@Mail.ru
В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир - РИА Новости Крым, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-medrabotnikam-peredali-60-sluzhebnykh-kvartir-1152718929.html
В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир
В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир - РИА Новости Крым, 27.01.2026
В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир
В Крыму медицинским работникам по договорам служебного найма предоставили 60 квартир, еще 10 жилых помещений находятся в резерве. Об этом сообщает минздрав... РИА Новости Крым, 27.01.2026
2026-01-27T13:33
2026-01-27T13:33
крым
минздрав крыма
медицина
жилье
жилье в крыму
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/88/1115598858_0:102:2961:1768_1920x0_80_0_0_1eb5f4d968c74d51521f8d72c6bf93f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму медицинским работникам по договорам служебного найма предоставили 60 квартир, еще 10 жилых помещений находятся в резерве. Об этом сообщает минздрав республики.Как отметили в ведомстве, фонд формируется путем приобретения помещений за счет средств республиканского бюджета, реализации инвестиционных проектов, а также передачи объектов из муниципальной в республиканскую собственность.Кроме того, в Крыму иногородним медработникам, принимающим участие в программе "Земский фельдшер", компенсируют расходы на аренду жилья или ежемесячные выплаты по договорам ипотеки. Размер компенсации составляет до 30 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек и до 20 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 годуКрым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержкуКрым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/88/1115598858_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7711f4b1414cdf473ed8330c222281ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минздрав крыма, медицина, жилье, жилье в крыму, общество, новости крыма
В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир

В Крыму медикам предоставили 60 квартир за счет спецфонда служебного жилья – минздрав

13:33 27.01.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДом под заселение по программе реновации в Москве
Дом под заселение по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму медицинским работникам по договорам служебного найма предоставили 60 квартир, еще 10 жилых помещений находятся в резерве. Об этом сообщает минздрав республики.
"С 2021 года в Крыму формируется специализированный фонд служебного жилья для медицинских работников… На сегодняшний день медработникам по договорам служебного найма предоставлено 60 жилых помещений, в которых проживают 168 медработников и членов их семей. В резерве служебного жилого фонда находятся еще 10 жилых помещений", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, фонд формируется путем приобретения помещений за счет средств республиканского бюджета, реализации инвестиционных проектов, а также передачи объектов из муниципальной в республиканскую собственность.
Кроме того, в Крыму иногородним медработникам, принимающим участие в программе "Земский фельдшер", компенсируют расходы на аренду жилья или ежемесячные выплаты по договорам ипотеки. Размер компенсации составляет до 30 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек и до 20 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч жителей.
"В настоящее время указанные компенсации получают 720 медицинских работников, в том числе 626 врачей и 94 средних медработника, из них компенсацию выплат по кредитным договорам ипотеки получают 39 человек – 31 врач и 8 средних медработников", - уточнили в минздраве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году
Крым стимулирует врачей: молодым медикам обещают миллионы и соцподдержку
Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
 
КрымМинздрав КрымаМедицинаЖильеЖилье в КрымуОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Житель Крыма получил 17 лет колонии за госизмену
15:27В Севастополе закрыли рейд
15:20Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень"
15:13ДТП и снежные ловушки: в Крыму рассказали о "новогодних" происшествиях
14:58Директора крымского вуза приговорили на Украине к 11 годам колонии
14:44В Херсонской области появятся новые курорты и объекты лечебного туризма
14:32Российскую вакцину от ВПЧ можно применять детям - Минздрав
14:24Время в пути поезда Симферополь-Москва сократится на 8 часов
14:12Более 400 тысяч крымчан получают зарплату на карту ВТБ
13:57На Украине мужчина убил четверых полицейских при задержании
13:33В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир
13:16Колоссальные разрушения: под Одессой повторно атакован энергообъект
13:08Новости СВО: российские войска наступают и громят формирования ВСУ
13:05Дети найдут решение: эксперт о запрете сайтов готовых домашних заданий
12:53Движение по трассе М-4 "Дон" восстановлено после массового ДТП
12:42Удары по Украине: поражены объекты энергетики и склады БПЛА
12:41В Севастополе почтили память жертв Холокоста
12:32На пожарах в Крыму с начала года погибли восемь человек
12:24Аксенов принял отставку вице-премьера Крыма Светланы Масловой
12:17В Крым вернутся морозы и снег
Лента новостейМолния