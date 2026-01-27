В Крыму медработникам передали 60 служебных квартир

https://crimea.ria.ru/20260127/v-krymu-medrabotnikam-peredali-60-sluzhebnykh-kvartir-1152718929.html
В Крыму медицинским работникам по договорам служебного найма предоставили 60 квартир, еще 10 жилых помещений находятся в резерве. Об этом сообщает минздрав...
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму медицинским работникам по договорам служебного найма предоставили 60 квартир, еще 10 жилых помещений находятся в резерве. Об этом сообщает минздрав республики.Как отметили в ведомстве, фонд формируется путем приобретения помещений за счет средств республиканского бюджета, реализации инвестиционных проектов, а также передачи объектов из муниципальной в республиканскую собственность.Кроме того, в Крыму иногородним медработникам, принимающим участие в программе "Земский фельдшер", компенсируют расходы на аренду жилья или ежемесячные выплаты по договорам ипотеки. Размер компенсации составляет до 30 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек и до 20 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч жителей.
В Крыму медикам предоставили 60 квартир за счет спецфонда служебного жилья – минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Крыму медицинским работникам по договорам служебного найма предоставили 60 квартир, еще 10 жилых помещений находятся в резерве. Об этом сообщает минздрав республики.
"С 2021 года в Крыму формируется специализированный фонд служебного жилья для медицинских работников… На сегодняшний день медработникам по договорам служебного найма предоставлено 60 жилых помещений, в которых проживают 168 медработников и членов их семей. В резерве служебного жилого фонда находятся еще 10 жилых помещений", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, фонд формируется путем приобретения помещений за счет средств республиканского бюджета, реализации инвестиционных проектов, а также передачи объектов из муниципальной в республиканскую собственность.
Кроме того, в Крыму иногородним медработникам, принимающим участие в программе "Земский фельдшер", компенсируют расходы на аренду жилья или ежемесячные выплаты по договорам ипотеки. Размер компенсации составляет до 30 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек и до 20 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч жителей.
"В настоящее время указанные компенсации получают 720 медицинских работников, в том числе 626 врачей и 94 средних медработника, из них компенсацию выплат по кредитным договорам ипотеки получают 39 человек – 31 врач и 8 средних медработников", - уточнили в минздраве.
